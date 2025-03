– Önről köztudott, hogy Pakson rendszeresen egyéves szerződést szokott aláírni. A jelenlegi nyárig érvényes. Lesz folytatás?

– Nem nagyon tervezem, hogy elmegyek. Haraszti Zsolttal (a Paks ügyvezető igazgatója – a szerk.) így gyakorlatilag folytatólagosan csináljuk a melót. Nálunk ez úgy működik, hogy leülünk és akkor nekünk nem kell többet beszélgetnünk két percnél egy szerződéshosszabbításról, talán még annyit se. Annyit erről, hogy például tavaly januárban Törökországban megegyeztem Haraszti Zsolttal, hogy folytatjuk nyártól, és májusban jelentettük be. Tehát nálunk ez egy kézfogással megy, nem kell nekem egyből odarakni a szerződést. És azért mindig egy év, mert hogyha megy a dolog, akkor úgyis hosszabbítunk, ha nem megy, akkor úgyis vége a közös munkának. Nem látom magam előtt azt, amit sok helyen mondanak, csinálnak, hogy két év alatt szeretnének csapatot építeni, majd három év után ez meg az lesz... Úgy vélem, ez egy olyan dolog, ha az elején nem indul meg pár hónap után fölfelé, akkor már semmi értelme, ezért nem hiszek a két-három éves szerződésekben.

Bognár György mindig csak egy évet hosszabbít a Paks csapatával

Fotó: Csudai Sándor - Origo

– Ez a Paks és Bognár György együttállás most annyira jónak tűnik, hogy nem is látom magam előtt, hogy mondjuk belekerülnének egy tízmeccses nyeretlenségi sorozatba és elküldenék.

– Pedig ez benne van a fociban. Soha nem lehet tudni, hogy akkor hogy reagálja le a vezetés, hogy látja-e a kiutat, vagy én látom-e a kiutat. Néha meg kell újulni az edzőnek is és a játékosoknak is. A fluktuáció az minden szezonban szinte normális. Tehát cserélődnek az emberek, nemcsak úgy, hogy jönnek fel fiatalok, hanem jönnek-mennek az emberek. Ha valakinek jobb lehetősége van, azt mi el szoktuk engedni, mert mindig látjuk a mögötte lévő lehetőséget is.

– Az emberek szeretetét mennyire érzik? Rengeteg semleges szurkoló van és a Paks koncepciója rendkívül szimpatikus az embereknek. Itt van egy csapat, melyben csak magyarok játszanak, ráadásul szórakoztató támadófutballt. Minden szurkoló kicsit azt szeretné, hogy olyan legyen a szeretett csapata, mint a Paks.

– Az utóbbi két-három évben már lehetett ezt érezni. Nagyon sok ismerősöm van, de idegenek is mindig mondják, bármerre megyünk az országban. Van aki azt mondja, hogy én fradista vagyok, de a másik csapatom a Paks, mert mindig megnézem a Paksot, mert

a meccseiken mindig történik valami. És ez a lényeg szerintem. Olyan a focink, hogy mindig történik valami, soha nem unalmas, és ez szerintem jó dolog. Úgy érzem, szimpatizánsokból nekünk most több százezer ember összejött az utóbbi években.

– Pedig ez nem tűnik bonyolult receptnek. Miért nem próbálkoznak ezzel máshol az NB I-ben?

– Amikor öt évvel ezelőtt idejöttem, az utolsó helyen állt a csapat. És akkor Haraszti Zsolt is féltett kicsit, hogy akkor most mikor kapcsolódjak be a munkába. Mondom, engem ne féltsél, hát én ismerem ezt a keretet, ez nem kieső csapat, ez egy középcsapat, nem fog kiesni. Na de hát egyből jön két nehéz meccs. Nem baj, mondtam, hogy minden meccset le kell egyszer játszani. És akkor gyakorlatilag elindultunk egy másfajta filozófiával és működött. A játékosokkal az elején annyi nehézség volt, hogy nem mindenki egyszerre adaptálódott ehhez a filozófiához, mert ugye a Paksnak a játéka mindig az volt, hogy a kiesés ellen küzdöttünk, akkor visszaálltunk és ment a kontra játék a biztos védekezésből. És akkor én ezt áttoltam a másik térfélre, és akkor az volt, hogy öt játékos csinálta, öt meg behátrált, így sokszor szétszakadtunk. Aztán pár hónap alatt egy hullámhosszra került mindenki. Azt a filozófiát képviselem, hogy lőjük mi a legtöbb gólt, sok helyzetünk legyen, mert akkor több gólunk is lesz. Ha mi lőjük a legtöbb gólt, akkor nagy bajunk nem lesz.