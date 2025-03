„Nagyon frusztráló még most is. Talán mondhatom, hogy a semmiből jött az a két gól. Megint csak 3-4 percen belül, mint az első meccsen. Amit elterveztünk az elején, úgy gondolom az első 15-20 percben működött. Megint megvoltak a helyzeteink, sajnos nem tudtuk gólra váltani, ami megint csak bosszantó, mert nyilván ha tudtunk volna ott találni egyet, akkor az kicsit más lélektant adott volna az egésznek. Próbálkoztunk a végéig, nem jött össze sajnos” - kezdte az M4 Sportnak adott interjújában Bolla Bendegúz.

Kettős vereséggel búcsúzott a magyar válogatott a Nemzetek Ligája élvonalától

Fotó: Mirkó István - Magyar Nemzet

A Rapid Wien magyar jobbhátvédje úgy érezte, a küzdeni akarással nem volt probléma ezen a meccsen sem.

Végig megvolt a hit. Úgy jöttünk ki a második félidőre is, hogy a becsületünkért szeretnénk küzdeni, illetve azért a 70 ezer emberért, aki kilátogatott a mérkőzésre. Nem szerettük volna feladni a meccset, még egyszer mondom, próbáltunk küzdeni a végig, sajnálom, hogy legalább szépíteni nem tudunk.

A magyar válogatottba két év után visszatérő Vécsei Bálint kezdőként 74 percet töltött a pályán. A Paks középpályása

„Az a három perc, az egy olyan epizód volt, ahol eldőlt a továbbjutás és ez a meccs is teljesen máshogy alakult, ahogy elképzeltük, és ahogy kezdtük is, hiszen ott volt 3-4 helyzetünk is. Az teljesen más lett volna, de ezen a szinten ennyin múlik, hogy a támadó harmadban nem voltunk pontosak. Ők egyszer jöttek el, egyből egy büntetővel meg tudtak minket büntetni, utána egy kicsit úgy éreztem, hogy kapkodunk, aztán jött egy kontra és jött a második gól, és ez teljesen átírta a meccs forgatókönyvét. Az előző mérkőzésen is ezek az epizódok döntötték el a meccset, ott is tudtunk veszélyesek lenni, birtokolni a labdát, volt egy olyan időszak, de ezekkel a kontrákkal nem tudtunk megbirkózni, és ezek eldöntötték a mérkőzést és a továbbjutást is” - fogalmazott a 31 éves játékos, akit Csoboth Kevin váltott a második félidőben.

