Az elmúlt hetekben többször is áradozott a brit média Szoboszlai Dominikról, akit az egekig magasztalt a fáradhatatlansága miatt, sőt a Liverpool edzője, Arne Slot is úgy fogalmazott róla, hogy olyan, mint egy gép, akit még lecserélni sem szabad. Szoboszlai február eleje óta hat Premier League-meccsen lépett pályára, emellett a csapat egyik legjobbjaként végig zakatolt egy Ligakupa meccset, valamint a PSG elleni BL-rangadót.

A brit sajtó szerint feledhető volt Szoboszlai Dominik teljesítménye

Fotó: NurPhoto via AFP

A Southampton ellen viszont a magyar válogatott csapatkapitányát már szünetben - 1-0-s hátránynál - lecserélte Arne Slot.

Kemény kritikát kapott Szoboszlai

A meccs után természetesen az angol lapok is foglalkoztak Szoboszlai teljesítményével, s bár az utóbbi hetekben rendre kivette a részét a védekezésből, illetve a támadásépítésben is a legjobbak közé tartozott, most nem sikerült kimagasló produkciót nyújtania, így többségében kemény jelzőkkel illették a 24 éves középpályás játékát.

"Szoboszlainak semmilyen hatása nem volt a meccsre. Mintha ólomlábakon mozgott volna, le is cserélte Arne Slot a szünetben" – írja a Rousingthekop.com.

"Szoboszlai nagyszerű volt az utóbbi időben, de ez a meccs az egyik leginkább feledhető játékát hozta ebben az idényben. A Liverpool nyolcasa keményen melózott, ahogy mindig, de támadásban hiányzott belőle az extra" – értékel a Thisisanfield.com.

Észrevehetetlen volt az első félidőben, mintha hiányzott volna a megszokott energiaszintje. Senkit sem lepett meg, hogy lecserélték"

– fogalmazott meg éles kritikát a Liverpoolworld.uk.

Az elégedetlenség a számokban is megmutatkozott, a Magyar Nemzet összegyűjtötte, hogy az egyes szakportálok hogyan értékelték a magyar válogatott csapatkapitányának szombati teljesítményét. A 90mintől kapta a legjobb osztályzatot, ami 6,6-os volt.

A Liverpool ugyan nehezen, de hozta a kötelező győzelmet, így kilenc fordulóval a vége előtt 16 pontos előnye van a két meccsel kevesebbet játszott Arsenallal szemben.

