Döntő fontosságú mérkőzések előtt áll a magyar válogatott, amely a törökökkel vív osztályozót az élvonalban maradásért az Nemzetek Ligájában. Az első találkozót, amely a nemzeti csapat történetének 1000. mérkőzése lesz, március 20-án Isztambulban rendezik, míg a visszavágóra három nappal később a Puskás Arénában kerül sor.

A márciusi NL-találkozókra két újonc kapott meghívót, a Magyar Labdarúgó Szövetség pedig már a 13 órakor kezdődő sajtótájékoztató előtt lerántotta a leplet arról, hogy a Bundesligában szereplő Wolfsburg támadója, Dárdai Bence először került be a magyar válogatott keretébe. A németekkel U17-es Eb-t nyert 19 éves játékos februárban jelentette be, hogy Marco Rossi szövetségi kapitány hívására magyar válogatottként tervezi a jövőjét. Az MLSZ a hivatalos közösségi oldalán egy rövid videót is megosztott Dárdai Pál legkisebb fiának érkezéséről.

Két újonc is meghívót kapott Marco Rossitól a férfi A-válogatott keretébe a Törökország elleni Nemzetek Ligája-mérkőzésekre. Egyikük egy rövid videóüzenetet is küldött. További részletek hamarosan az mlsz.hu-n. #csakegyutt #magyarok #TURHUN #HUNTUR @VfL_Wolfsburg pic.twitter.com/ExeIF9a5JZ — MLSZ (@MLSZhivatalos) March 10, 2025

"Úgy hiszem, a feladatunk az, hogy megtaláljuk azokat a fiatal tehetségeket, akik megérdemlik a meghívót. Bár Dárdai Bence nem kap olyan sok lehetőséget, de azért rendszeresen előfordul, hogy pályára lép a Wolfsburgban. Úgy hiszem most volt a legalkalmasabb időpont arra, hogy meghívjuk őt a válogatottba. Igazság szerint magától értetődő volt a döntés, amint úgy döntött, hogy magyar színekben akarja folytatni. Tóth Alex fejlődését is figyelemmel kísérjük már egy ideje, meggyőző teljesítményt nyújtott, különösen az elmúlt hónapban. Ez az oka, hogy lehetőséget szavaztam neki" – kezdte a szövetségi kapitány az újoncok kapcsán.

A novemberi Nemzetek Ligája mérkőzésekhez képest változás, hogy Gulácsi Péter, Kerkez Milos, Fiola Attila, Szalai Attila és Callum Styles is visszakerült a keretbe, kikerült ugyanakkor Nagy Ádám, Ádám Martin és Horváth Krisztofer is.

Kerkezről és a történelmi isztambuli meccsről is beszélt Rossi

A szövetségi kapitány az utóbbi időben bombaformában játszó Kerkez Milosról is beszélt, aki kihagyta a nemzeti csapat legutóbbi négy mérkőzését sérülés miatt, ám ősszel felröppentek olyan hírek, miszerint a szövetségi kapitány megorrolt a Bournemouth 21 éves balhátvédjére.