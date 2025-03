A labdarúgó Nemzetek Ligája osztályozós párharcában a magyar válogatott márciusban kétszer is összecsap Törökországgal az A-ligában maradásért. Marco Rossi szövetségi kapitány már kiherdette keretét a közelgő mérkőzésekre, az újoncok között pedig ott van Dárdai Pál legkisebb fia, a VfL Wolfsburgban futballozó Dárdai Bence is. A 19 éves középpályás február 22-én jelezte, hogy a német helyett a magyar válogatottat választotta, pályafutása egyik legfontosabb döntését már a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) is jóváhagyta.

Dárdai Bence jelenleg a Bundesligában szereplő VfL Wolfsburg játékosa

Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP (Photo by Tom Weller / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP)

Dárdai Bence döntése miatt őrjöngeni kezdtek a németek

Dárdai Pál neve mára egybeforrt a Hertha BSC labdarúgócsapatával. A most 48 éves szakember játékosként 1997 és 2012 között erősítette a berlini együttest, visszavonulása után több alkalommal is szolgálta vezetőedzőként szeretett klubját. A 61-szeres magyar válogatott középpályásnak három fia született, mindnyájan Berlinben látták meg a napvilágot és Németországban kezdtek el futballozni.

Édesapjuk példáját követve Palkóból, Mártonból és Bencéből is profi futballista lett, a 2023/2024-es idényben pedig az az egyedülálló helyzet állt elő, hogy Dárdai Pál mindhárom fiát egyaránt a csapatában tudhatta a Hertha vezetőedzőjeként.

Az előző idényben Dárdai Pál mindhárom fiának az edzője volt a Herthánál

Fotó: mozzartsport.co.ke/

A Bundesliga 2-ben bukdácsoló Herthának a két idősebb fiú, a 25 éves Palkó és a 23 éves Márton jelenleg is a játékosa, Dárdai Pálnak azonban az előző idény végén távoznia kellett a kispadról, de a 19 éves Bence nagyot lépett előre, ugyanis az élvonalban szereplő Wolfsburg együtteséhez igazolt. A tehetséges támadó középpályás 2023-ban még Budapesten nyert U17-es Európa-bajnoki címet a németek színeiben, az utóbbi időben pedig már az U19-es válogatottjuk ásza volt, de februárban - a családi hagyományokat követve - úgy döntött, hogy a felnőttek között a magyar válogatottat szeretné erősíteni.

Dárdai Pál legkisebb fiának a bejelentése után óriási lett a felháborodás Németországban, Bence a támadások kereszttüzébe került. A Dárdai fivérek közül Bencét tartják a legnagyobb tehetségnek, aki a testvéreihez hasonlóan a németek utánpótlásrendszeréből került ki, és a bátyjai példáját követve ő is a magyar válogatottat választotta.