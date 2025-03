A Debreceni VSC és a Kecskeméti TE 20-20 ponttal áll az NB I tabellájának utolsó két helyén. A két csapat a 25. forduló péntek esti mérkőzésén Kecskeméten találkozik egymással, a vesztes pedig komoly bajba kerülhet. A válogatottszünetben volt ideje felkészülni a kluboknak az összecsapásra, az öt meccs óta nyeretlen DVSC-t ősszel megbízott vezetőedzőként irányító Dombi Tibor pedig elárulta, hogy miként áll a Loki helyzete.

Dombi Tibornak nem először kell kihúznia szeretett klubját a slamasztikából

Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

„Benne élek a debreceni mindennapokban, talán ezért is

az volt az első gondolatom a válogatott törökök elleni vereségéről, hogy kísérteties a hasonlóság a DVSC-vel.

Az Eb-selejtezőkön minden sikerült, még az ellenfél helyzetéből is mi rúgtunk gólt, most viszont semmi sem. Ugyanezt élem meg Debrecenben. Én akkor is óvatosságra intettem másokat, amikor két éve a harmadik helyen zártuk a bajnokságot, mert akkor minden összejött, néha úgy játszottunk, hogy nem hittem a szememnek" – hasonlította össze a Nemzetek Ligája-osztályozóval a klub helyzetét Dombi Tibor, aki szerint a Debrecen sokkal jobb csapat annál, hogy a kiesés ellen harcoljon. –

Kikészülök ettől az idénytől.

Elismerem, az ősszel voltak gondok a minőséggel, de a télen egyértelműen sikerült megerősíteni a csapatot. Jól is indultunk, megnyertünk két meccset, de aztán következett négy bosszantó vereség, amitől lelkileg padlóra kerültünk, ráadásul sokan meg is sérültek. Kicsit talán racionálisabban kellene futballoznunk, olykor a döntetlent is meg kell becsülni. Nem akarok jósolgatni a Kecskemét elleni meccsre és a folytatásra sem, azt azonban ki merem jelenteni,

a tavaszi Lokinak egyértelműen az első osztályban van a helye.

Ha a játékosok azt hozzák, amire képesek, akkor biztosan kiharcoljuk a bennmaradást."

Dombi Tibor nem érti, miért foglalkozik a kritikákkal Marco Rossi

A jelenleg pályaedzőként dolgozó Dombi 35-ször szerepelt a magyar válogatottban, az atlantai olimpián is szerepelt. A debreceni klublegenda úgy véli, hogy a portugálok játékába gyakran becsúszik egy-egy hiba, ezért nem bánja, hogy a dánok helyett ők lettek a magyar válogatott ellenfelei a világbajnoki selejtezőben. Hozzátette: reméli, hogy ősszel debreceni játékos is szerepel majd a keretben.