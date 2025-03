Az OTP Bank Liga nyolcadik helyén álló csapat csütörtökön a hivatalos honlapján számolt be róla, hogy meghosszabbította a 30 éves kapus hosszabbítását, aki így a következő szezonban is a csapatot erősíti majd.

Nagy Gergely a Magyar Kupa nyolcaddöntőjében is megőrizte kapuját a góltól

Fotó: MTI/Krizsán Csaba

„Az érkezésem után nagyon gyorsan kellett felvennem a ritmust és beilleszkednem. Akkor is elmondtam, hogy nagyon örülök, hogy a Vidibe igazolhattam és megtiszteltetés, hogy itt játszhatok, ezt most is így érzem. Nagyon örülök a szerződéshosszabbításnak és boldog leszek, ha a jövőben is minél több meccsen tudok Vidi-mezben pályára lépni” –nyilatkozta a fehervarfc.hu-nak a magyar bajnoki bronzérmes kapus.

A korábban a görög élvonalban is megfordult Nagy tavaly szeptemberben érkezett Fehérvárra az Angliába igazolt Tóth Balázs pótlására. A rutinos kapus az idei szezonban eddig öt bajnokin és egy Magyar Kupa-találkozón lépett pályára. Fehérvári színekben eddig összesen három mérkőzést hozott le kapott gól nélkül, a legemlékezetesebb mérkőzését Zalaegerszegen játszotta decemberben, amikor kivédte Yohan Croizet tizenegyesét, ezzel hozzájárulva csapata 1-0-s győzelméhez.

