Igazából nincs min meglepődni: a sikerekkel együtt a PSG rajongóinak száma is megnőtt, így tetszik vagy sem, de be kellett látni, hogy a francia sztárcsapat kinőtte a főváros Boulogne-Billancourt városrészében található 48 ezer férőhelyes Parc de Princes stadiont.

A L'Essentiel de l'Éco francia gazdasági lap szerint napokon belül megszülethet a bejelentés, mellyel hivatalossá válik, hogy sztárcsapat a Párizstól 15 kilométerre délre lévő Massyba költözik, ahol egy ultramodern, a tervek szerint 90 ezer férőhelyes, azaz még a Stade de France-nál is nagyobb stadiont építenek a klub közel-keleti tulajdonosai.

Eljárt az idő az 1967-ben átadott Parc de Princes fölött

Fotó: Hans Lucas via AFP/Frederic Petry / HANS LUCAS

A helyszín kiválasztását hónapokon át tartó terepszemlék és tárgyalások előzték meg, míg végül úgy találták, hogy Massy minden szempontból megfelelő lesz. Mellette szólt, hogy nagyon közel van Párizshoz, remek az összeköttetése a fővárossal, van TGV-állomása és az Orly repülőtér is szinte a szomszédban van. Ráadásul a város polgármestere is minden követ megmozgatott, hogy náluk kössön ki a csapat, a projektnek megvolt a kellő helyi támogatottsága és a dohai befektetők tetszését is elnyerte.

A nagyjából 1 milliárd euróra taksált építkezés persze nem csak egy stadiont jelent. Massy egy gyorsan fejlődő ipari-technológiai központ is, így lesznek üzletek, hotelek és a legkülönfélébb szolgáltatások is.

A PSG azzal, hogy maga mögött hagyja az 1967-ben épült, azaz lassan 60 éves stadiont, az ugyanezt a lépést már korábban megtevő vagy éppen most megtenni készülő angol csapatok (Arsenal, Manchester City, Tottenham, Everton, Manchester United) nyomdokaiba ered, illetve felzárkózik a spanyol óriásokhoz, a Real Madridhoz, a Barcelonához és az Atlético Madridhoz.

