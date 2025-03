Varga Barnabás is visszatért

Nagy iramban kezdődött a második játékrész is, olykor kicsit a kelleténél is keményebben léptek oda a játékosok. A DVSC próbált már a Fradi térfelén letámadni, de nem sok sikerrel. Szűk egy óra játék után a DVSC és a Fradi is cserélt. Előbbinél Castegren helyett Vajda állt be, míg a utóbbinál Pesics és Keita ment le, Varga Barnabás és Maiga folytatta.

Naby Keita is jól játszott, ameddig a pályán volt

Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

A 62. percben Varga elől óriási mentett Hegyi, így életben tartva a Loki reményeit a folytatásra. A debreceni kapus pár perccel később Makreckis lövése után is bizonyította, miért is bíznak benne annyira a DVSC-nél, a Fradi szélsője a fél hazai védelmet megbolondította a lövése előtt a tizenhatoson belül.

Nestor El Maestro cserékkel próbált frissíteni a meccs utolsó szakaszára, a Debrecen edzője mindent bevetett az egyenlítés érdekében. A 78. percben ismét Makreckis-Hegyi párbaj volt, ismét a kapus nyert, míg a másik oldalon Domingues lövésébe Gartenmann állt bele, így az utolsó tíz perchez érkezve továbbra is egygólos volt a vendég előny.

A hajrában a Loki mindent megtett az egyenlítésért, mindkét oldalon voltak még jó lehetőségek, de újabb gól már nem esett - a 94. percben még Berke második sárga lappal kiállította Romaót -, így a Ferencváros 1-0-ra nyert Debrecenben.

A Fradi a győzelemmel visszavette a tabellán a második helyet és két pontra csökkentette a hátrányát az állovas Puskás Akadémia mögött, míg a DVSC maradt a sereghajtó az NB I-ben és sorozatban a negyedik vereségét szenvedte el.

OTP Bank Liga, 23. forduló

Debreceni VSC-Ferencvárosi TC 0-1 (0-1)

G.: Pesics (35.)

kiállítva: Romao (94., Ferencváros)

sárga lap: Domingues (55.), Lang (93.), illetve Tóth A. (49.), Gartenmann (65.), Romao (78., 94.), Makreckis (89.)

DVSC: Hegyi - Szécsi (Stojkovic, 88.), Lang, Hofmann, Castegren (Vajda B., 60.) - Szűcs (Szuhodovszki, 75.), Youga, Malinov, Domingues - Dzsudzsák (Kocsis D., 77.), Maurides

Ferencváros: Dibusz - Makreckis (Kaján, 89.), Gartenmann, Cissé, Raul Gustavo - Keita (Maiga, 58.), Romao, Tóth A., Civic (Ramírez, 73.) - Pesic (Varga B., 58.), Saldanha (Zachariassen, 90.)