A borzalmas szezont futó Manchester United a különösen hazai pályán katasztrofálisan szereplő Leicester Cityhez látogatott. A találkozó különleges lehetett a Leicester Cityt irányító Ruud van Nistelrooy számára, ugyanis 2001 és 2006 között a Manchester Unitedban futballozott, ráadásul ősszel négy meccsen ült megbízott edzőként a MU kispadján, és egyszer sem kapott ki.

Rasmus Hojlund és Alejandro Garnacho is újra betalált a Manchester Unitedben

Fotó: AFP or licensors

A Manchester United birtokolta többet a labdát, többet is lőtt kapura az első félidőben, de igazán veszélyes helyzeteket nem tudott kidolgozni – igaz, Christian Eriksen révén kapufáig is eljutott. Aztán a 28. percben Rasmus Hojlund találatával megszerezte a vezetést Rúben Amorim együttese.

A dán válogatott csatár több mint 3 hónapos gólcsendet tört meg, ugyanis legutóbb december 12-én volt eredményes.

Komoly csapással indult a második játékrész a Manchester United számára, ugyanis egy leicesteri támadás után az élete első PL-meccsén kezdő Ayden Heaven Patson Dakával ütközött és súlyosnak tűnő sérülést szenvedett. A 18 éves hátvédet hosszú percekig ápolták, majd hordágyon hagyta el a pályát. Lisandro Martinez, Harry Maguire, Leny Yoro, Luke Shaw és Jonny Evans után a fiatal bekk már a hatodik játékos, aki sérülés miatt kidőlt a United több sebből vérző védeleméből.

Bruno Fernandes az El-ben szerzett mesterhármasa után most két gólpasszt és egy gólt jegyzett

Fotó: AFP or licensors

Az 58. percben Alejandro Garnacho talált be, de a gólját les miatt érvénytelenítették. Az argentin szélső aztán tíz perccel később már szabályos gólt szerzett Bruno Fernandes gólpasszát követően, ami a Leicester City történetének ezredik kapott gólja volt. Hojlundhoz hasonlóan Garnacho is hosszú idő után tudott újra gólt szerezni, ugyanis legutóbb a norvég Bodö/Glimt ellen volt eredményes az Európa-liga alapszakaszában, a Premier League-ben pedig a Leicester City elleni novemberi találkozón talált be az Old Traffordon.

A 90. percben a Real Sociedad ellen mesterhármast jegyző Bruno Fernandes koronázta meg a sikert, ugyanis a két gólpasszát követően ő állította be a 3-0-s végeredményt.

A United ezzel feljött a 13. helyre a tabellán és tovább javította mérlegét, hiszen idén még nem veszített bajnokit, amikor megszerezte a vezetést (2 győzelem, 4 döntetlen). Ezzel szemben a kiesést jelentő 19. helyen álló Leicester City sorozatban hatodik bajnokiján kapott ki, és zsinórban a hetedik hazai meccsén nem tudott betalálni.