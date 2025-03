A német másodosztályban vergődő Hertha BSC labdarúgócsapatától az előző idény végén azért küldték el Dárdai Pált, mert a berlini klubnak nem volt esélye rá, hogy azonnal visszajusson a Bundesligába. A fővárosi együttes az idei szezonban sokkal nehezebb helyzetbe került, a magyar szakember menesztése óta a második edzőjét "fogyasztja", és már a harmadosztályba zuhanás veszélye fenyegeti. Berlinben már most pánikhangulat uralkodik, a német lapok katasztrófáról írnak, a sorozatos vereségek miatt Dárdai Pál középső fiát, Mártont is keményen támadják. Tényleg megtörténhet a szégyen, és mi jöhet, ha a másodosztályból is kiesne a Hertha BSC együttese? Cikkünkben ennek jártunk utána.

A 2023/2024-es idényben a Hertha BSC együttese a 18 csapatos Bundesliga 2-ben a tabella 9. helyén végzett, így egy évvel az élvonalból történő kiesése után nem tudta kivívni az azonnali feljutást. Dárdai Pál munkáját a szezon végén megköszönték, ám akkor talán még a klubvezetők sem gondolták, hogy idén tavasszal sokkal komolyabb gondjai lesznek a klubnak. A berliniek azóta már két edzőt is leültettek a kispadra, de az idény közben kirúgott Christian Fiél utódja, Stefan Leitl sem tudott még csodát tenni. A Hertha nyolc fordulóval a szezon vége előtt mindössze a 14. helyen áll, és csak hat ponttal előzi meg az osztályozós helyen tanyázó Braunschweig együttesét. Nagy bajba került a Hertha BSC csapata a német másodosztályban

Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP (Photo by Andreas Gora / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP) Háromszor is kirúgták a Hertha BSC megmentőjét, Dárdai Pált A Hertha legendás labdarúgója, Dárdai Pál játékosként 1997 és 2012 között erősítette a berlini együttest, amelyben klubrekordot jelentő 366 mérkőzésen lépett pályára. Első vezetőedzői megbízatását 2015 februárjában kapta a felnőtt csapatnál, párhuzamosan a magyar szövetségi kapitányi poszttal. Dárdai 2019 nyaráig irányította a Herthát, amellyel rendszeresen stabil teljesítményt nyújtott a Bundesligában. Legjobb eredményeként a 2016/2017-es idényben a tabella hatodik helyén zárt a német együttessel, melynek köszönhetően a csapat a soron következő idényben az Európa-liga csoportkörében szerepelhetett, akárcsak egy évvel korábban, amikor a hetedik helyet érte el az élvonalban. A berlini együttesnek ekkortájt még egyáltalán nem voltak kiesési gondjai, ám 2019 nyarán a vezetőség kritikával illette a csapat játékát és végül Dárdai menesztése mellett döntött. Dárdai Pál 2015 és 2019 között 172 mérkőzésen irányította a Hertha BSC csapatát

Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP/Verwendung weltweit Már 100-szor elmondtam: ha úgy vélik, hogy a fejlődést akadályozom, mondják meg nekem – jelentette ki a menesztését megelőzően a magyar szakember, akit az elküldése után kevesebb mint két évvel újra felkértek vezetőedzőnek, mivel a Hertha teljesítménye drámaian visszaesett. Dárdai kirúgását követően négy különböző tréner fordult meg a kispadon, egyikük sem tudott csodát tenni, így 2021 januárjában ismét az egykori középpályás kapott lehetőséget. Ekkoriban már óriási káosz uralkodott a berlini klubnál, az egymást váltogató edzők mellett fontos játékosok távoztak, a helyükre viszont átlagos, de inkább átlag alatti futballisták érkeztek. A megmentőnek érkezett Dárdai a Herthát ebben a félidényben benntartotta az élvonalban, azonban a következő szezonra a nyári távozók és a kiugró erősítések hiányában nem sikerült előrelépni, a vezetőség ezért pedig ismét őt tette felelőssé és már novemberben menesztette.

2021 novemberében másodszor is menesztette a Hertha Dárdai Pált

Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP (Photo by Andreas Gora / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP) A Hertha azonban a második Dárdai-korszak után sem volt képes talpra állni, 2022-ben osztályozón vívta ki a bennmaradást, majd egy év múlva még nagyobb bajba jutott. A csapat reménytelen helyzetbe került a Bundesligában, a vezetőség pedig ismét felkérte Dárdai Pált, bízva abban, hogy megint csodát fog tenni. A 48 éves edző hat fordulóval a bajnokság vége előtt vette át a tabella utolsó helyén tanyázó együttes irányítását, amely öt ponttal volt lemaradva a még bennmaradást jelentő 15. pozíciótól. A lehetetlen küldetés nem sikerült, a Hertha kiesett, Dárdai viszont maradt a kispadon, hogy megkísérelje visszajuttatni az együttest a Bundesligába. A 2023/2024-es idényben a berlinieknél egyedülálló helyzet állt elő, ugyanis Dárdai Pál mindhárom fiát, Palkót, Mártont és Bencét egyaránt a csapatában tudhatta, ám a játékoskeretet nem sikerült olyan módon megerősíteni, hogy reális esély legyen azonnal visszajutni az élvonalba. A Hertha a szezon végén a 9. helyen zárt, a vezetőség pedig úgy döntött, hogy Dárdai szezon végén lejáró szerződését nem hosszabbítják meg, de más minőségben maradhat a klubnál. A fővárosi együttes kispadjáról harmadszor is búcsúzni kényszerülő magyar legenda távozását a szurkolók is nehezen emésztették meg, a drukkerek keményen üzentek a vezetőségnek. „Pál nem ezt érdemelte! Totál hülyeség, hogy mennie kell”; „Nagyon dühös vagyok, hogy ilyen hülye a Hertha: tönkreteszik a csapatszellemet, amit évek után Dárdai végre újra megteremtett”; A vezetők már megint úgy érezték, nem elég ő ide. Fogadok, hogy még a következő szezon folyamán újra Dárdainak kell megmentőként beugrania! – sorjáztak az ilyen és ezekhez hasonló kommentek.

A Hertha-szurkolók kiálltak Dárdai Pál mellett

Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP (Photo by Andreas Gora / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP) Dárdai utódja elbukott, pánikhangulat Berlinben A Bundesligából történt kiesést követő szezon nem alakult ideálisan a Hertha számára, a klubnál uralkodó feszültség Dárdai Pál viselkedésére is rányomta a bélyegét. A magyar edzőnél az idény végéhez közeledve, a Padernborn elleni bajnoki előtt elszakadt a cérna, a meccset megelőző sajtótájékoztatón egy újságíró annyira felidegesítette, hogy felállt és kiviharzott a teremből. Ez a mozzanat is nagy szerepet játszhatott Dárdai távozásában, a Hertha a 2024/2025-ös idénynek új vezetőedzővel vágott neki. A magyar szakember utódja Cristian Fiél lett, ám a berlini csapat a 45 éves tréner irányításával még mélyebbre süllyedt, ugyanis a feljutás helyett a kieséshez került közelebb. A nyáron kinevezett edzőt februárban kirúgták, majd érkezett a Hannovernél is megfordult Stefan Leitl, akivel eddig mindössze egy meccset tudott nyerni a Hertha a Bundesliga 2-ben. Dárdai Pál közvetlen utódjának, Cristian Fiélnek alig több mint fél év jutott a Hertha kispadján

Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP (Photo by ROLAND WEIHRAUCH / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP) Az Elversberg elleni 4-0-s vereség után a német lapok is elkezdték kongatni a vészharangot és kemény kritikával illették a szebb napokat megélt klubot. Óriási szégyen! Kiesik a Hertha? – ezzel a felütéssel indította erőteljes bírálatát Németország legnagyobb lapja, a Bild, amely a vonatkozó cikkében Dárdai Pál középső fiát, a magyar válogatott Dárdai Mártont sem kímélte. A 23 éves középhátvédnek nem az Elversberg elleni volt élete meccse, ezt pedig nem hagyta szó nélkül a német sportsajtó. „Egy bedobás után Dárdai Márton tisztázni akart, de az égbe lőtt labdája az ellenfél előtt landolt, aki könnyedén lőhetett a kapuba” – írta az egyik jelentős berlini lap, a Berliner Kurier, amely katasztrófaként jellemezte a 4-0-s vereséget. „Kollektív munkamegtagadás, Dárdai volt a legveszélyesebb elversbergi” – mondott még súlyosabb ítéletet a magyar válogatott védő teljesítményéről a Berliner Morgenpost. Persze erős túlzás lenne mindent a védelem alapemberének, Dárdai Mártonnak, valamint a többi hátvédnek a nyakába varrni, hiszen a csapat támadójátéka is vérszegény. A másodosztályban hét mérkőzésen át volt nyertelen a Hertha, amelynek egy 5-1-es sikerrel a 26. fordulóban ugyan véget vetett, de még mindig negatív, 38-43-as a gólkülönbsége, és a 14. helyről nem tudott elmozdulni a 18 csapatos másodosztályban.

Az Elversberg elleni súlyos vereség után nem kímélték a német lapok Dárdai Mártont

Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP (Photo by Andreas Gora / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP) Óriási szégyen érheti a Herthát Az Elversberg elleni kudarc után újabb csapás érte a Herthát, amely a 25. fordulóban hazai pályán, a berlini Olimpiai Stadionban 70 ezer néző előtt 2-1-re kikapott a szintén jobb sorsra érdemes Schalke 04-től, majd a következő körben 5-1-re legyőzte az osztályozós helyen álló Braunschweig együttesét. A Hertha tavaly nyáron még azzal a céllal vágott neki az idénynek, hogy kivívja a feljutást, ám tavasszal ebből az lett, hogy ádáz harcot kell folytatnia a kiesés elkerüléséért, és ezt már a vezetőség sem titkolja. „Minden forgatókönyvre felkészültünk!” – nyilatkozta nemrég Thomas E. Herrich ügyvezető igazgató, majd az egyesület nyílt levelet küldött a klubtagoknak, amelyben arról írtak, hogy bárhogy is ér véget a szezon, semmilyen végimenetel nem okozhat meglepetést, valamint az idény utolsó meccsét követően kíméletlenül ki fogják elemezni a sportszakmai helyzetet. Nehéz helyzetben a Hertha a szezon hajrája előtt

Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP (Photo by Andreas Gora / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP) Amennyiben a berlini klub a harmadosztályba zuhanna, az valóságos katasztrófával érne fel. A televíziós közvetítésekből származó bevételek ebben az esetben 20 millió euróról 1,2 millió euróra csökkennének, és minden bizonnyal rengeteg játékos menekülne el a csapattól. A Hertha ráadásul súlyos anyagi gondokkal küzd, az elmúlt években jelentős mértékben eladósodott. A Bild szerint a negatív saját tőke összege 32,5 millió euróra rúg, emellett egy 40 milliós kötvény visszafizetése is esedékes. A szponzorok és a partnerek állítólag hajlandóak lennének kölcsönnel segíteni a klubot, azonban ezt csak legfeljebb a Bundesliga 2-ben tehetik meg, mindez a harmadosztályban már nem kivitelezhető. A Hertha ugyan borzasztóan kínos helyzetbe került, de még mindig a saját kezében a sorsa, ám ehhez pontokat kell szereznie. A Berliner Kurier ennek apropóján neki is szegezte a játékosoknak és a klubvezetőknek a kardinális kérdést: „Ti tényleg ki akartok esni a harmadosztályba?”. Az ügyvezető igazgató szerint mindent meg fognak tenni a kudarc elkerüléséért, hiszen Stefan Leitl személyében egy tapasztalt edzőt ültettek a kispadra, akinek a munkáját egy felkészült segédedző, Andre Mijatovic segíti. „Ők nagyon jól ismerik a berlini helyzetet. Teljesen megbízom mindkettejükben” – szögezte le Herrich.

Stefan Leitl vezetésével menekülne meg a Hertha a kieséstől

Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP (Photo by SOEREN STACHE / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP) De mi történik akkor, ha továbbra is sorra jönnek a vereségek és egyre drámaibb helyzetbe kerül a csapat? Ismét felkérik megmentőnek Dárdai Pált? Erre valószínűleg negyedszer már nem kerül sor, mert a klublegenda februárban így nyilatkozott: Igazából már a harmadik sem lett volna, csak megcsináltam potom pénzért, hogy ne érje szó a ház elejét. Ha majd egyszer megérek rá, szívesen lennék ügyvezető vagy menedzser, de így, hogy csak edző, már nem szívesen. A Hertha legutóbb 1986 és 1988 között szerepelt a harmadosztályban, 37 évvel később pedig újra megeshet ez a szégyen a berlini klubbal. Dárdai Pál tavalyi menesztése után hatalmas bajba került a Hertha, ám ezúttal a magyar edző nélkül kell kimásznia a szorult helyzetből. Kapcsolódó cikkek

A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!