Gyászol a szerb futball, miután csütörtökön holtan találták Radisa Ilicet, aki leugrott a háza erkélyéről. Sajtóhírek szerint feltehetően öngyilkosságot követett el.

Meghalt a Partizan korábbi szerb válogatott kapusa, Radisa Ilic

Fotó: AFP

Ilic pályafutása során több csapatnál is megfordult, többek között a szerb OFK Beogradnál és a Partizannál, utóbbit kétszer is erősítette – először 1998 és 2003 között, majd 2010-től 2013-ig. Rövid ideig játszott Görögországban és Romániában i, mielőtt visszatért Szerbiába. 18 évig tartó profi karrierje alatt öt szerb bajnoki címet nyert emellett a Szerb Kupát kétszer, a Szuperkupát pedig háromszor hódította el. 2010-ben a Bajnokok Ligája csoportkörébe is bejutott a Partizannal, amelytől aztán 2013-ban visszavonult. A szerb felnőtt válogatottban is egy alkalommal szerepelt, egy Észak-Macedónia elleni felkészülési mérkőzésen, még 2008-ban.

Fudbalski klub Partizan sa velikom tugom i žaljenjem oprašta se od Radiše Ilića, nekadašnjeg golmana crno-belih, koji nas je napustio danas, 13. marta.



Radiša Ilić zauvek će ostati deo istorije Partizana. Njegova posvećenost i legendarni trenuci u crno-belom dresu nikada neće… pic.twitter.com/2rwREJDjeb — FK Partizan (@FKPartizanBG) March 13, 2025

27-szeres jugoszláv-montenegrói-szerb bajnok Partizan közleményt adott ki, amelyben mély szomorúsággal búcsúztak a korábbi játékosuktól.

"Radiša Ilić örökre a Partizan történetének része marad. Elhivatottsága és legendás pillanatai a fekete-fehér mezben soha nem merülnek feledésbe. Kitörölhetetlen nyomot hagyott klubunkban. Nyugodj békében!" – írta a szerb klub a hivatalos honlapján.

