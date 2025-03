„Nem vagyok kétarcú” – mondta Kerkez Milos a The Athleticnek a 11 307 férőhelyes stadionban található irodában. „Amilyen vagyok a pályán, olyan vagyok azon kívül is, mindenhol ugyanaz vagyok. Nem teszek úgy, mintha más lennék. Mindig emlékezni fogsz arra, hol voltál, hol vagy most, és nem változol, csak mész előre és alázatos maradsz. Ez édesapám mondása... Az elmúlt szezon segített abban, hogy megtapasztaljam a bajnokságot, annak sebességét és fizikai voltát” – mondja Kerkez, aki 2003 novemberében született. „A menedzser bízik benned, és időt ad neked az alkalmazkodásra, mert tudja, hogy megvan benned a minőség.”

Kerkez Milos remek formában játszik a PL-ben

Fotó: AFP/Ben Stensall

Kerkez Milos klubot válthat a nyáron

„Szeretek agresszív lenni, de sportszerűen – futball szempontjából nagyon szeretek versenyezni” – mondja Kerkez. „Hátvédként mindkettőt meg kell tenned (védened és támadnod), de mindenekelőtt a védekezés a játékod. Ha nem vagy jó védő, nem fogsz játszani vagy versenyezni a trófeákért... Az előző szezonban dolgoznom kellett a védekező tudatosságomon, hogy ne kapcsoljak ki. Most az egész meccsre koncentrálok, és úgy gondolom, hogy mindkettőt elég jól csinálom ebben a szezonban. Ha hátvéd akarsz lenni Andoni Iraolával, akkor ilyennek kell lenned.”

Úgy látja, hogy a következő lépése az, hogy visszatér Európa egyik elit klubjába? – teszi fel a kérdést az Athletic. „Igen” – válaszolta Kerkez. „Gyerekként arról álmodozol, hogy a legmagasabb szinten játssz, trófeákat nyerj, és a legjobb csapatokba kerülj. Ezekkel a dolgokkal foglalkozik az ügynököm és az édesapám is. Ez nem valami, amivel lefoglalnak, mert még tart a szezon, szóval nincs értelme bármiről is beszélni. Még hátravan pár mérkőzés, az FA-kupa is fontos számunkra – ezek nagy dolgok. Nyáron majd meglátjuk, hogy mi lesz.”