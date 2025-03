A 18. percben egy átmenet végén Antoine Semenyo kapta a labdát a bal oldalon, a ghánai támadó ezt követően remek ütemben indította a hátulról felsprintelő Kerkez Milost, aki az alapvonal közeléből középre lőtte a labdát, amit a Brendtford játékosa, a menteni igyekvő Vitaly Janelt a saját kapujába csúsztatott.

Kerkez Milos fogadja a társak gratulációt az újabb gólpassza után

Fotó: AFP/Ben Stansall

A magyar válogatott védőnek a szezonbeli 29. bajnoki mérkőzésén ez volt a hatodik gólpassza.

A 21 éves játékosnak elképesztő szezonja van. Az angol futballszakírók folyamatosan áradoznak Kerkez Milosról, a napokban Fabrizio Romano, az átigazolási hírekben rendre jól értesült olasz újságíró is megerősítette, hogy a Liverpool valóban érdeklődik iránta. Ráadásul a Pool mellett már a Real Madridról is hallani lehet, amire ékes bizonyíték, hogy pénteken Spanyolország vezető sportnapilapja is terjedelmes cikket közölt a 21-szeres magyar válogatott focistáról.