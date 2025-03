Több mint fél éve sem az Eintracht Frankfurt német negyedosztályban szereplő csapatában – legutóbb szeptember 20-án a Göppinger ellen játszott, amikor gólpasszt is adott –, sem a magyar utánpótlás-válogatottakban nem szerepelt Lisztes Krisztián.

Lisztes Krisztián még nem mutatkozhatott be az első csapatban Frankfurtban

Fotó: X

Lisztes Krisztiánt élesen bírálta Kubatov Gábor

Úgy tűnik, egyelőre nem váltja meg a világot Frankfurtban – a nagycsapat meccskeretébe egyszer sem tudott bekerülni –, sajtóhírek szerint a szezon végén kölcsönadják a még mindig csak 19 éves játékost.

Kubatov Gábor, a Ferencváros elnöke szerint a tehetséges játékos azért nem tudott gyökeret ereszteni a Bundesliga egyik élcsapatába, mert az utolsó, Fradiban töltött évében nem a profikhoz méltóan készült az új életére

- szúrta ki a Magyar Nemzet.

Arra a kérdésre, vajon miért nem futotta be a Frankfurtnál azt a karriert, amit többek szerint a tehetsége alapján be kellett volna futnia, sokan keresték eddig a választ. Most a Fradi elnöke, Kubatov Gábor a közösségi oldalán válaszolt a szurkolói kommentekre, így többek között azt is elmondta, szerinte Lisztessel mi volt a probléma. Az biztos, keményen odaszúrt a 19 éves játékosnak, kijelenthető, hogy a hozzáállását nem nevezte éppen profinak.

„Mindenkinek bele kell tenni a melót, nem elég a tehetség, nem elég a tálentum, ott dolgozni kell mindennap. Én kis Lisztesnek is mondtam, hogy tegyen bele most egy évet, amikor felkerült az első csapathoz, úgy étkezzen, úgy aludjon, úgy eddzen, azt más ember nem tudja megcsinálni, csak ő. De hát azt hiszem, nem fogadta meg a tanácsomat."

"De a Tóth Aliban van. Tóth Ali 14 km-t fut minden meccsen, szóval ő egy komoly kaliber" – formált nem éppen hízelgő véleményt Lisztesről Kubatov Gábor.