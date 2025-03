Az elsődleges, kommunikációs igazgatói szerepét betöltő Susan Black ezenkívül a Liverpool FC női csapatának igazgatósági tagja és ügyvezető igazgatója, valamint a klub hivatalos jótékonysági szervezetének (LFC Foundation) igazgatósági tagja is volt. A jelenleg Szoboszlai Dominikot is foglalkoztató csapatnál elsősorban a klub és annak alkalmazottainak kommunikációjáért volt felelős, de Black kezdeményezte a jótékonysági mérkőzéseket is, amelyekből az elmúlt években nyolcra is sor került, szombaton pedig a kilencedik következik.

Susan Black (balra) 2011 óta dolgozott a Liverpoolnál

Fotó: Fabrice COFFRINI / AFP

A kommunikációs igazgató, Susan Black távozik a Liverpooltól

Susan Black 2020 óta dolgozott a női csapat igazgatóságában is, amely ez idő alatt többek között visszajutott az élvonalba. A Liverpool azonban kedden bejelentette, hogy Black mindhárom pozíciójából, így a klubtól is távozik a szezon végén.

„Az egész klub nevében szeretném kifejezni hálámat Susannak a kommunikációs igazgatói munkája mellett a női csapattal és az LFC Foundationnel kapcsolatos munkájáért, a több éven át tartó elkötelezettségéért és vezetéséért – idézte Billy Hogan vezérigazgatót a klub honlapja. –

Mindhárom területen kulcsszerepet játszott vezetői csapatunk egyik régóta fennálló tagjaként,

és köszönjük neki a szakértelmét és az elkötelezettségét, amely kulcsszerepet játszott a sikereink elérésében. Hiányozni fog, sok sikert neki a jövőben, és mindig szívesen látjuk őt az Anfielden.”

„Nagy megtiszteltetés volt ennek a hihetetlen futballklubnak dolgozni az elmúlt 14 évben. Áldottak vagyunk a Liverpoolnál, hogy rengeteg hihetetlenül tehetséges és professzionális emberünk van, akik együtt dolgoznak azért, hogy klubunk erősödjön. Abban a tudatban lépek tovább, hogy a meglévő építőelemek erősek, és a jövőben segíteni fognak" – nyilatkozta Susan Black.

A Liverpool hozzátette, hogy 2025. június 1-jétől a klub kommunikációs igazgatója Craig Evans lesz.

