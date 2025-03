Mohamed Szalah 2017 nyarán igazolt Liverpoolba, azóta 392 tétmeccsen 243 találatot szerzett a csapatban. A jelenleg Szoboszlai Dominikot is foglalkoztató együttesnél a mostani szezonban is a 32 éves egyiptomi támadó a legeredményesebb, 43 találkozón már 32 gólnál jár. Szalah szerződése azonban idén júniusban lejár, és már hónapok óta kérdéses, hogy fog-e hosszabbítani vele a klub, mert egyelőre nem tudtak megegyezni a felek. Az egykori liverpooli klublegenda, a 2001-ben aranylabdás Michael Owen szerint a Vörösöknek kéne engednie ebben az ügyben.

Az egyiptomi válogatottal a napokban két világbajnoki selejtezőt is megnyert Mohamed Szalahnak talán csak hónapjai vannak hátra Liverpoolban

Fotó: HENRY NICHOLLS / AFP

Kedden nagy lépés történt abba az irányba, hogy Trent Alexander-Arnoldot nyáron elveszítse a Liverpool, és Michael Owen szerint Szalahot már nem engedheti el a klub.

Owen: Szalah miatt szabályt kéne szegnie a Liverpoolnak

„Mo Szalah ügye érdekes, mert azt hiszem, sőt biztos vagyok benne, hogy ő maradni akar. Úgy gondolom, hogy

a Liverpoolnak meg kéne szegnie a szabályait, miszerint a klub ilyen korú játékosoknak legfeljebb kétéves szerződést akar adni.

Szalah ugyanis nem egy átlagos játékos, jelenleg is olyan fitt, mint egy bolha, elhivatott, szinte az edzőteremben él. Nehéz azt hinni, hogy nem lesz ilyen szinten 3-4 év múlva is" – nyilatkozta Owen, aki szerint Szalah ingyen történő elengedése hosszú távon nagyobb gondokat okozhatna a Liverpoolnak pénzügyileg is.

A Liverpool az FA-kupa után egy héten belül kiesett a Bajnokok Ligájából és elveszítette a Ligakupa-döntőt, így már csak a bajnokság maradt erre a szezonra. A Premier League-et azonban kilenc fordulóval az idény vége előtt magabiztosnak tűnő, 12 pontos előnnyel vezetik a Vörösök, akik legközelebb április 2-án lépnek pályára, amikor a városi rivális Evertont fogadják az Anfielden.

