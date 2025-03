Lőw Zsolt 2015 és 2018 között már dolgozott a lipcsei csapatnál másodedzőként, most pedig első körben a szezon végéig vette át a csapat irányítását, hétfőn pedig már ő tartotta az első tréninget. A magyar szakember keze alatt dolgozik majd a válogatottban is szereplő Gulácsi Péter és Willi Orbán is, akikre az első kihívás szerdán vár, méghozzá a Német Kupa elődöntőjében a szintén Bundesliga tag Stuttgart lesz az ellenfél.

Lőw Zsolt előtt nagy kihívás áll

A klub vezetősége elsősorban azt szeretné, ha Lőw a bajnokság végére a Lipcsét Bajnokok Ligája indulást érő helyre vezetné (az első négy hely valamelyikére). Jelenleg, hét fordulóval a Bundesliga idei szezonjának a vége előtt a lipcseiek a hatodikok a tabellán, három pont távolságra a negyedik, már BL-indulást jelentő pozícióban lévő Mainztól, így nem tűnik lehetetlennek a feladat.