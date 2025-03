Még ízlelgetni kell egy kicsit, hogy magyar szakember dolgozik az európai topligákban. Erre legutóbb Dárdai Pál esetében volt példa, amikor a Hertha klublegendája többször is átvette a berlini csapat vezetését. Lőw Zsolt útja és edzői pályafutása eddig főleg Thomas Tuchel mellett formálódott, de most megkapta a nagy lehetőséget és a Bundesligában bizonyíthat. A Lipcse csapatánál Marco Rose helyét veszi át, de nem lehet számára teljesen ismeretlen a környezet, hiszen már volt a németek másodedzője. A csapatban két magyar válogatott focista, Gulácsi Péter és Willi Orbán is szerepel.

Lőw Zsolt pályafutása

Kikkel dolgozott eddig Lőw Zsolt?

Miért nem vállalt eddig vezetőedzői munkát?

Mi vár rá Lipcsében?

Első vezetőedzői megbízatására készül Lőw Zsolt az RB Leipzig együttesénél

Fotó: TOM WELLER / DPA

Hogy jutott idáig Lőw Zsolt?

Lőw Zsolt az Újpest csapatában focizott, itt lett belőle NB I-es játékos. Balhátvédként és bal oldali középpályásként is szerepelt. Lőw az utánpótlás-válogatottban is játszott, 2002-ben pedig a nagyok között is bemutatkozott, összesen 25-zör volt válogatott, egyetlen gólját már a harmadik meccsén, Izland ellen megszerezte a nemzeti csapatban. Ugyanebben az évben, 2002-ben igazolt a Bundesligába, ahol először a Cottbus csapatában szerepelt. A Cottbusban rögtön alapember lett, de a csapat kiesett a másodosztályba. Lőw természetesen oda is követte a csapatot, második szezonjában négy gólt is szerzett a bajnokságban.

2005-ben szintén a másodosztályban szereplő Hansa Rostock játékosa lett, majd egy évvel később már a Hoffenheimbe igazolt. Itt már fontos megjegyezni, hogy annak a csapatnak Ralf Rangnick volt az edzője. A Hoffenheim feljutott az élvonalba, de ott Lőwnek már csak egy meccs jutott, így úgy döntött, hogy inkább a másodosztályban szereplő Mainz csapatához igazol, ami a mai napig hatással van a pályafutására. Lőw újra sok lehetőséget kapott, és fel is jutott újra a Bundesligába.

Az élvonalban egy bizonyos Thomas Tuchel lett a csapat edzője,

akinél az őszi szezonban alapember volt Lőw, de télen megsérült és profi szinten nem is tudott már több meccsen szerepelni. 31 évesen visszavonult.