A magyar fociválogatottban 32 alkalommal szerepelt Nagy Antal az 1986-os mexikói világbajnokságon is csapatkapitánya volt a nemzeti együttesnek, a klubkarrierjének legnagyobb részét a Budapest Honvédban töltötte. Az egykori védekező középpályás 68 évesen is remekül van, pláne mert hamarosan megszületik a negyedik gyermeke is. Nagy Antal Szofi nevű lánya várhatóan húsvéthétfőn jön világra.

Nagy Antal (jobbra), a magyar fociválogatott korábbi csapatkapitánya 68 évesen ismét édesapa lesz

Fotó: MTI/Németh Ferenc

„Boldogságom duplán teljes, hiszen az ünnep mellett együtt örvendünk majd a csöppségnek a feleségemmel, Nikolett-tel. Nem egy véletlen áldott állapotról van szó, mert

ezt a kisbabát terveztük a nálam 25 évvel fiatalabb nejemmel.

Engem aztán nem lehet azzal vádolni, hogy nem tettem meg mindent a népességszaporításért..." – nyilatkozta Nagy Antal a Borsnak.

Négy unokája is várja a magyar fociválogatott ex-csapatkapitánya, Nagy Antal kislányának megszületését

A Honvéddal kupagyőztes és többszörös bajnok játékos másik három gyermeke egyaránt felnőtt, egyikük – a 41 évesen egy orvosi műszereket forgalmazó cég vezetőjeként dolgozó Petra – Belgiumban, míg a másik kettő – a 43 éves informatikus, Dávid, és a 22 éves, közgazdasági egyetemen diplomázó Antónia – Svájcban él.

„Hármójuktól összesen négy unokára lehetek büszke, akik szintén alig várják Szofika érkezését" – tette hozzá Nagy Antal.

