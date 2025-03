Marco Rossi sokat tanult a töröökk elleni első meccsből

Fotó: OZAN KOSE / AFP

„Néhány dolgot változtatunk, felhasználva az isztambuli tapasztalatokat, mert a rivális ügyes támadókkal rendelkezik, akik remekül használják ki a megnyíló üres területeket, ráadásul az egy az egy elleni párharcokban is erősek. Éppen ezért a labdavesztés utáni átállásnál nagyon kell figyelni, mert ha utat engedünk a széleken, nagy bajban lehetünk, kiváltképpen a Real Madridot erősítő Arda Güler visszatérésével” - mondta az MTI érdeklődésére a szombati sajtótájékoztatón Marco Rossi, aki szerint nem egyszerű kétgólos hátrányt ledolgozni, de megpróbálják kihozni magukból a maximumot egyénileg és csapatként is, aztán majd kiderül, ez mire lesz elég. Azt fontosnak tartja, hogy a meccs végén emelt fővel tudjanak levonulni a pályáról, hogy megtapsolják a szurkolók a csapatát, ami lehet az elégedettség vagy a megbecsülés jele is.

„A szurkolók mindig megteszik a maguk hatását. Előttük könnyebben hozzuk ki magunkból a jó teljesítményt, mert büszkévé akarjuk tenni őket” – reagált Rossi arra a felvetésre, hogy a nemzeti együttes

2022 szeptembere óta 13 mérkőzésen maradt veretlen saját közönsége előtt.

Később derül ki mekkora tétje van a párharcnak

A párharc tétje túlmutat azon, hogy 2026 őszén is a kontinens legjobb válogatottjaival küzdjenek a magyarok a Nemzetek Ligájában, ugyanis a bennmaradás befolyásolja a kalapbeosztást a 2028-as Európa-bajnokság selejtezősorozatára, illetve az A divíziós szereplés az eddigi kvalifikációs rend alapján szinte biztosan pótselejtezőt érne abban az esetben, ha a nemzeti együttes nem jutna ki egyenes ágon a nagy-britanniai Eb-re. Marco Rossi csapata az előző kiírásban a németek és a hollandok mögött a harmadik helyen végzett, míg a bosnyákok kiestek. A harmadik hely azt jelentette, hogy az újonnan bevezetett osztályozó keretében a második vonalat jelentő B divízió egyik másodikjával kell megküzdeni a bennmaradásért. A tavalyi Európa-bajnokságon negyeddöntős törökök Izlandot és Montenegrót maguk mögé utasították, így a feljutott Wales mögött zártak másodikként.