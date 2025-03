A magyar válogatott a törökök elleni visszavágón is kikapott a Nemzetek Ligája A divíziós osztályozóján, így a következő kiírásban a B divízióban szerepelhet majd. A játékosok érthetően csalódottak voltak, hiszen egy gyönyörű utazás ért véget, de célok így is akadnak, mégpedig nem kisebbek, mint az, hogy vissza kell jutni a a legmagasabb osztályban és az is, hogy ott lehessünk 40 év után egy világbajnokságon.

Egy csodálatos utazás ért véget Talán kevesen emlékeznek arra, hogy az UEFA - akkor - új sorozatával, a Nemzetek Ligájával együtt debütált a magyar válogatott kispadján Marco Rossi. Az UEFA ugye azért találta ki a sorozatot, hogy megszűnjenek az érdektelen barátságos meccsek, helyette pedig az Európa-bajnoki és világbajnoki selejtezők, valamint a világversenyek mellett is tétmeccseken szerepeljenek a válogatottak, pláne azok a csapatok, amelyek ritkán vagy soha nem jutnak el egy világversenyig. Eleinte nehéz volt megérteni, pontosan mi fán terem a Nemzetek Ligája, de nem túlzás azt állítani, hogy a magyarok (szurkolók és játékosok is) megszerették az új kreálmányt, hiszen megannyi szép emléket kaptunk eddig a sorozattól. Marco Rossi 2018-ban a Nemzetek Ligájában debütált a magyar kispadon

Fotó: Mikko Stig / LEHTIKUVA / AFP 2018-ban a C divízióban debütáltunk, a finnek, a görögök és az észtek mellett. Marco Rossi is itt debütált tehát, szeptember 8-án egy finnek elleni 1-0-s vereséggel. Gulácsi – Lovrencsics, Fiola, Lang, Kádár – Pátkai, Kleinheisler – Stieber (Varga R. 54.), Kovács I. (Kalmár 61.), Sallai (Eppel 78.) – Szalai Á. Ez volt Rossi első csapata. Az olasz mesterrel hazai pályán megvertük a görögöket, majd kikaptunk tőlük idegenben, de az észtek ellen szerzett négy pontnak és a finnek elleni sikernek köszönhetően a másodikok lettünk a csoportunkban és feljutottunk a B divízióbaba, miután az UEFA az első idény után máris megemelte a létszámot a "másodosztályban". Ami még ennél is fontosabb volt, az az, hogy az NL-rangsorban az utolsó előtti helyen becsúsztunk még a 2021-re halasztott, részben hazai rendezésű Európa-bajnokság pótselejtezőjébe, a többi pedig már történelem. A bolgárok elleni siker után Szoboszlai Dominikék a – koronavírus miatt – üres Puskás Arénában Izland ellen kivívták a részvételt a kontinenstornán. A különböző lezárások és halasztások miatt az a furcsa helyzet állt elő 2020-ban, hogy az Európa-bajnoki pótselejtezőinket úgy játszottuk, hogy előtte és utána is Nemzetek Ligája meccseken kellett szerepelnie Marco Rossi csapatának. Szeptemberben 1-0-ra nyertünk Törökországban Szoboszlai zseniális góljával, majd hazai pályán kikaptunk az oroszoktól. Október 8-án Eb-pótselejtezőt nyertünk Bulgáriában, három nappal később pedig a szerbeket vertük idegenben, még három nappal később Oroszországban játszottunk egy gól nélküli meccset. November 12-én kijutottunk az Eb-re, 15-én döntetlent játszottunk otthon a szerbekkel, majd 18-án megvertük a törököket és megnyertük a B divíziós csoportunkat az NL-ben és újra feljutottunk. Nem mellesleg a harmadik kalapba kerültünk a vb-selejtezők sorsolásán, de az albánok kibabráltak velünk – és a pótselejtezőről is éppen lemaradtunk.

Szoboszlai Dominik szabadrúgásból lőtt csodagól a törökök ellen

Fotó: Ozan KOSE / AFP Az A divízióban nem finomkodtak velünk, a sorsolásnál megkaptuk az aktuális Európa-bajnokot és az ezüstérmest (Olaszország, Anglia), valamint a mindig veszélyes és esélyes németeket. 2022-ben nem túlzás, csodát láthattak a magyar drukkerek, ugyanis csak az olaszoktól kaptunk ki, igaz, tőlük kétszer is. Az első meccsen a Puskásban rögtön megvertük az angolokat 1-0-ra, majd kikaptunk az olaszoktól, hazai pályán játszottunk 1-1-et a németekkel, majd jött a wolverhamtponi csoda, az angolok elleni 4-0-s siker. Mindez tíz nap alatt. Utána a németeket vertük meg idegenben, majd otthon kaptunk ki az olaszoktól. A csoportból az angolok estek ki, mi a harmadikok lettünk, akkor pedig még nem kellett osztályozón szerepelni. Wolverhamptonban négyet lőttünk az angoloknak

Fotó: AFP A következő kiírásban is maradtunk az A csoportban. Megkaptuk megint a németeket, valamint a hollandokat és a bosnyákokat. Minden csapat ellen szereztünk pontot – a bosnyákoktól négyet is, valamint a németek és a hollandok ellen is döntetlent játszottunk hazai pályán. Megint harmadikok lettünk, de az újabb átszervezésnek köszönhetően ez már osztályozót ért, ami a törökök elleni kieséshez vezetett. Volt esély a törökök ellen kint is, itthon is Az isztambuli 1-3 ellenére, különösen az első félidőben mutatott jó játék után egyáltalán nem tűnt lehetetlen küldetésnek ledolgozni a kétgólos hátrányt, több mint 60 ezer magyar szurkoló előtt a Puskás Arénában. Ahol a drukkerek ezúttal is kitettek magukért, a kezdés előtt hatalmas, a Szent Koronát ábrázoló élőképpel tisztelegtek a magyar válogatott 1000 lejátszott mérkőzése előtt. A visszavágó volt az 1001.

Ez a gyönyörű élőkép fogadta a magyar válogatottat az 1001. mérkőzésén

Fotó: Mirkó István - Magyar Nemzet A kezdés ezúttal is nagyszerű volt, az első félórában sorra dolgoztuk ki a helyzeteket, melyek, sajnos, ugyanilyen sorban ki is maradtak. A törökök két perc alatt lőttek kettőt, mindkétszer kihasználva egy-egy védelmi hibát, a mieink pedig mintha egy kicsit a hitüket is elvesztették volna az összesítésben immár tetemes hátrány tudatában. Legalábbis erre utalt Dibusz Dénes a lefújás után. Vissza kell jutni az A divízióba "Az első félidőben megvoltak a lehetőségeink, hogy megszerezzük a vezetést, sajnos kihagytuk a helyzeteket. A két meccsnek egyébként szerintem nagyon hasonló volt a képe, azt leszámítva, hogy most a törökök egyáltalán nem tudtak veszélyeztetni a mérkőzés elején. Uraltuk az első félidőt, előttünk adódtak a helyzetek, a gólt viszont, sajnos, nem mi lőttük..." - mondta a Ferencváros kapusa. Az első gólra a törökök nagyon gyorsan "rárúgták" a másodikat, amivel tulajdonképpen el is dőlt a továbbjutás. Picit az volt az érzésem, hogy ott elvesztettük a higgadtságunkat és a szervezettségünket, és kissé kétségbe esetten próbáltunk menni az egyenlítésért, amiből egy kontra után megkaptuk a második gólt, amivel el is dőlt a kérdés, hogy ki folytatja az A divízióban." A kapus elmondta, a szünet után úgy futott ki a csapat, hogy megpróbálja nyílttá tenni a találkozót, hogy ne két vereséggel búcsúzzanak a legjobbak közül. Nagyon csalódottak vagyunk, és szerintem ez látszott is. Úgy készültünk, hogy ez egy éles meccs legyen, és az első félóra meg is mutatta, hogy ez tényleg alakulhatott volna így. Csakhogy a nagyon fontos első gólt nem mi szereztük meg..." - rajzolta fel a kapus a csapat által megjárt, igencsak hullámzó utat. Dibusz Dénes és a csapat egyáltalán nem ilyen meccsre készült

Fotó: Mirkó István - Magyar Nemzet Dibusz szerint nem lett volna kifizetődő, ha a szépítő gól reményében még jobban kinyílik a magyar csapat, mert a török válogatottban megvolt a minőség ahhoz, hogy villámgyorsan végig vigyen egy-egy veszélyes kontrát.

"Isten igazából a második félidőben már nem voltak meg azok a veszélyes helyzeteink, mint az első félidőben, vagyis nem volt benne a meccsben az egyenlítés" - ismerte el a kapus. A magyar csapat két szenzációs idényt tudott le a Nemzetek Ligájában, ami nagyon sokat tett hozzá a magyar válogatotthoz, úgy játékban, mint elismertségben, és nem csak a játékosok, de a szurkolók számára is örök élmény marad, mondta Dibusz az Origo kérdésére válaszolva. Nagyon sok minőségi ellenféllel találkoztunk, olyan csapatok jöttek ide hónapról hónapra, amelyekre korábban éveket vagy akár évtizedeket kellett várni. Ráadásul tétmeccseket játszhattunk velük és ezeken egyáltalán nem vallottunk szégyent. Hazai pályán csak az olaszok tudtak megverni bennünket, ami nagyon nagy dolog. Most újra fel van adva a lecke: fel kell jutni a B divízióból - adta ki a jelszót a Fradi kapusa. Az, hogy ezek a meccsek mit jelentettek a szurkolóknak, a válogatott szereplését követőknek aligha kell különösebben ecsetelnünk. És ezt a nemzeti csapat játékosai is átérezték. Fantasztikus volt, hogy ennyi nagyon jó hangulatú telt házas meccset tudtunk itthon játszani. Sokszor szinte lehetetlen volt jegyhez jutni, és számunkra is hatalmas élmény volt, hogy ennyire támogattak minket. Bízunk benne, hogy nem sokára visszatérünk - zárta Dibusz. Szoboszlai nem kertel: vb-re fogunk menni! A csapatkapitány, Szoboszlai Dominik Isztambulban is jól játszott, a Puskás Arénában pedig csak centikre volt a góltól, hiszen egy szabadrúgása után a felső lécet súrolva hagyta el a labda a játékteret. A válogatott csapatkapitánya érthető módon kissé letörten nyilatkozott, de a szavai alapján a célkitűzései nem változtak. Ezek a célok, pedig a lehető legmagasabban vannak. "Másfél év után szerintem (Varga) Barni helyzete volt az első, ami nem befelé, hanem kifelé pattant, aztán Gazdi (Gazdag Dániel) helyzeténél ugyanez, de másfél éve az én kapufám is bement volna. Annyi helyzetünk volt, amivel 3-0-ra is vezethettünk volna..." - ismerte el a csapatkapitány, aki szerint a szerencséért tenni is kell, méghozzá sokat.

"Most egy kicsit össze kell kapnia magát a társaságnak, saját magamat is beleértve természetesen, és nyárra kitalálni valamit, ami előre visz bennünket és segít a vb-selejtezőkön. Olyan játékosokra van szükség, akik negyven év után vb-n akarnak szerepelni, mert nem lehet más a cél - mondta határozottan Szoboszlai, aki a keret összeállítását persze továbbra is Marco Rossira bízza, ugyanakkor viszont gratulált a két újoncnak, Dárdai Bencének és Tóth Alexnek. Előbbi szerinte jól illeszkedett be a csapatba az első perctől fogva, míg utóbbi beállása lendületet tudott adni a válogatottnak. "Úgy néz ki, elkezdtünk fiatalítani, ami nem baj, mindenki volt egyszer fiatal" - mondta a már 24 éves Szoboszlai. Szoboszlai Dominik amondó, hogy irány a világbajnokság!

Fotó: Mirkó István - Magyar Nemzet A Liverpool támadója szerint a két meccs legfontosabb tanulsága, hogy vissza kell térni ahhoz a játékhoz, amivel eredményesek tudtunk lenni. A csapatnak vissza kell nyernie a stabilitását, egyénileg pedig az a feladat, hogy a párharcokból lehetőleg minél többször mi kerüljünk ki győztesen, és akkor "a szerencse is felénk fog fordulni". A mit adott nekünk az A divízió kérdésre Szoboszlai a rá jellemző magabiztossággal és vagánysággal válaszolt. "Két idényt töltöttünk a legjobbak között, pedig az első után sem gondolta senki, hogy bent tudunk maradni. Magasra tettük a lécet, na. A második idény után is azt várták sokan, hogy megyünk vissza az B-be és mégis maradtunk. Azok, akik csak azt várják, hogy a B-ben szerepeljünk, azok most nyilván boldogok, de úgy készüljenek, hogy megyünk vissza az A-ba. Akik meg azt kívánják, hogy ne legyünk a vébén, azok sem lesznek boldogok, mert megyünk a vb-re - jelentette ki Szoboszlai, akinek az összes pontszerző meccs kedvence volt az A ligában, mert olyankor tudta a csapat igazán boldoggá tenni a mindig mögötte álló szurkolókat. "Akik akkor nem tudnak nekünk szurkolni, amikor vesztésre állunk, akkor se szurkoljanak, ha nyerésre állunk" - köszönt el végül egy kemény mondattal az újságíróktól.

A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!