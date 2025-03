A Népsport a dánok elleni meccsel kapcsolatban kiemelte, a legfontosabb az volt, hogy a csapat ne becsülje le az ellenfelet, de ez nem történt meg, hiszen már a 4. percben vezettünk, Göröcs góljával, majd Fenyvesi is betalált még az első félidőben. A második félidőben Monostori, az egyetlen magyar aranylabdás, Albert Flórián, valamint Rákosi és Solymosi is gólt szerzett. A hatnál sokkal többet is szerezhettünk volna, de Baróti Lajos a meccs után elmondta, nem szabad túlértékelni a sikert. Éppen a dánok voltak azok, akik ellen első Európa-bajnoki szereplésünk alkalmával egy évvel később bronzérmet nyertünk egy hosszabbításos meccsen Novák Dezső két és Bene Ferenc egy góljával.

1966-ban még Baróti vezetésével szerepeltünk az angliai világbajnokságon, ahol emlékezetes meccsen vertük 3:1-re a brazilokat, de a szovjetek a negyeddöntőben legyőztek minket.

1969-ben jött el a magyar foci egyik nagy csapása,

a marseille-i drámai meccs december 3-án. A magyar labdarúgó-válogatott 4:1-es vereséget szenvedett Marseille-ben a csehszlovák csapattól. Ezzel Magyarország – a futballtörténelem során először – elbukott egy vb-selejtezőt, és nem jutott ki a mexikói vb-re. Mészöly Kálmán a francia város repülőterén mondta azt a Népsportnak, hogy „a mi időnk lejárt".

A szövetségi kapitány, Sós Károly az 1967-ben lemondott Illovszky Rudolf helyét vette át a padon. A magyar válogatottnak 1969. május 25. és november 5. között kellett lejátszania az összes vb-selejtezőjét. A csehszlovákok elleni, prágai vb-selejtezőn Magyarország 3:1-re vezetett, a szünetben Sós kapitány a védelemben kiválóan játszó Mészöly Kálmánt le akarta cserélni. A csapatkapitány, Göröcs János rohant oda Sóshoz, hogy megakadályozza ezt. Sós ekkor engedett, Mészölyt a zuhany alól hívták vissza, de a második félidő elején a magyar szövetségi kapitány mégis cserélt. A csehszlovákok 3:1-ről 3:3-ra egyenlítettek. Ha ezt a mérkőzést Magyarország megnyeri, akkor nincs Marseille, egyenes ágon juthattunk volna ki a mexikói világbajnokságra.

Pótselejtezőt kellett játszani. November 6-án Budapesten a magyar és a cseh szövetségi képviselők tárgyalóasztalhoz ültek, de sem a meccs időpontjában, sem a helyszínben nem tudtak megállapodni. A következő egyeztetésre 1969. november 12-én, Pozsonyban került sor. A felek 6 órán át gyűrték egymást. A csehszlovákok Marseille-t javasolták, mert szerintük ott december elején kellemes az idő.

1969. december 3-án semmi sem jött össze. A 20 órakor kezdődő meccsre 18 órakor indult volna el a csapat a szállodából. Ám ekkor váratlan dolog történt. Hegyi Gyula MLSZ-elnöknek azonnal WC-re kellett mennie, mert gyomorrontást kapott. A csapat Hegyi távollétében nem mert elindulni, majd hatalmas dugóba került. A csapat éppen csak beesett a meccsre, ilyen elképesztő körülmények között kellett tehát tölteni a mérkőzés előtti utolsó két órát.

A Szentmihályi – Kelemen, Mészöly, Ihász, Halmosi, Noskó, Fazekas, Göröcs (Kocsis 81.), Bene, Zámbó, Farkas J. (Puskás L. 81.) összeállítású csapat 4:1-re kikapott, Mészöly 28 évesen mondta azt, hogy „a mi időnk lejárt".

Magyarország - Szovjetunió Eb-mérkőzés 1968. május 4. Seszternyov és Mészöly Kálmán csapatkapitányok zászlót cserélnek

Fotó: Bojár Sándor / Fortepan

„Nem először csalódtam a magyar válogatott játékosaiban, de ekkorát még sohasem" – mondta Sós, aki így mondott le. Lakat Károly, aki ekkor a Fradi edzője volt, már a repülőgépen annyit mondott: „Muhi-puszta, Mohács, Marseille.", vagyis a tatárjáráshoz és az 1526-os mohácsi csatavesztéshez hasonlította a meccset.

Szentmihályi Antalnak, Kelemen Józsefnek, Ihász Kálmánnak, Farkas Jánosnak és Puskás Lajosnak a marseille-i meccs volt az utolsó válogatottsága. Marseille után Göröcs János még egyszer, Mészöly Kálmán még ötször húzhatta fel magára a címeres mezt. Sós Károly lemondását az MLSZ elfogadta, utóda az MTI sportrovatának vezetője, Hoffer József lett. Ő 13 hónapon keresztül 10 meccsen ült a felnőtt csapat kispadján. Lemondása egybeesett azzal, hogy a magyar válogatott Szófiában, Bulgária ellen 1971. május 19-én 3:0-ra kikapott. Az MLSZ ekkor hívta vissza Illovszky Rudolfot, akinek a vezetésével Magyarország az 1972-es müncheni olimpián második lett, míg ugyanebben az évben az Európa-bajnokságon negyedik. Ez az 1972-es müncheni ezüst volt felnőtt világversenyen mindmáig az utolsó érem, amelyet magyar labdarúgó-válogatott szerzett.

Az 1970-es labdarúgó-világbajnokságra kijutó Csehszlovákia nulla ponttal esett i a tornáról.

1975 októberében érkezett el a magyar válogatott 500. hivatalos meccse, az ellenfél megint Csehszlovákia volt idegenben, 1:1 lett a végeredmény. A szövetségi kapitány megint Baróti Lajos volt, akit abban az évben hívtak vissza a csapat élére. Pozsonyban a Rothermel - Nagy III, Bálint, Rab, Lukács - Kovács J., Nyilasi, Pintér - Pusztai, Fazekas, Nagy összeállításban kezdtünk, a gólunkat Várady Béla szerezte az 52. percben.

A korabeli tudósítások külön kiemelték Rothermel Ádámot, aki „bravúrosan, szinte látványosan védett, négy esetben szinte gólnak látszó helyzetben. A 11-es kivédése, majd a megismételt lövés hárítása felejthetetlen marad.” Az Újpest kapusa ezt követően már csak két meccsen védett a válogatottban.

Hamarosan jelentkezünk a sorozat második részével. A magyar válogatott március 20-án játssza majd történetének 1000. hivatalos meccsét a törökök ellen, idegenben, a Nemzetek Ligájában. A kétmeccses párharc arról dönt majd, melyik csapat szerepelhet a következő kiírásban is az NL legmagasabb osztályában.

A cikket az Arcanum Digitális Tudománytár segítségével írtuk meg.