1994-ben egész évben képtelen volt meccset nyerni a válogatott, így érkeztünk el a nemzeti csapat 700. hivatalos meccséhez, ami Izland ellen következett 1995 novemberében.

Végre sikerült!

Ez volt Mészöly Kálmán utolsó válogatott meccse, a Fáy utcában 3000 néző előtt. Eb-selejtező volt ez a meccs, de tétje annyi volt, hogy Svájc, Törökország és Svédország után legalább Izland ne előzzön meg minket. Végül Illés Béla góljával tudtunk nyerni.

1997-ből muszáj kiemelni a jugoszlávok elleni horrort, ami azért is érdekes, mert előtte hihetetlen szerencsével jutottunk el egyáltalán az 1998-as világbajnokságon a pótselejtezőkig, amihez egy finn öngól kellett. 1997 ősze az egyik legkellemetlenebb fociemlékek közé sorolható, ugyanis két meccsen 12 gólt kaptunk a jugoszlávoktól.

Marseille, Irapuato, Budapest, ennél már nincs lejjebb!

Az első meccs után a Nemzeti Sport címlapján egy hatalmas fekete keretben ordított, hogy Magyarország-Jugoszlávia 1-7. Csank János, a válogatott szövetségi kapitánya a Sáfár - Bánfi, Sebők, Lőrincz, Keresztúri, - Dombi (Mracskó, 32.), Halmai, Lipcsei (Urbán, 41.), Nyilas - Orosz, Klausz (Illés, 63.) csapattal állt ki, de hihetetlen összeomlás lett a meccs vége.

„Gratulálok a jugoszláv válogatottnak! Tudtuk, hogy nagyon erős ellenfél, nagyon nehéz mérkőzés vár ránk. A találkozót felfokozott hangulat előzte meg. Ennek több oka is van, talán az a legfontosabb, hogy nagyon régen jutott a magyar válogatott ilyen lehetőség küszöbére. Több bravúr után azért játszhattunk, hogy kijussunk a világbajnokságra. Sajnos, nagyon hamar gólt kaptunk, és utána összeomlott a csapatom. Tény, a jugoszláv válogatott több góllal jobb, mint a magyar. Kívánom ellenfelünknek, hogy nyerje meg a világbajnokságot” – mondta Csank mester már az első meccs után.

A sportnapilap szerint ez volt a mélypont

Ehhez képest nem várt fellendülést hozott az 1998-as év, amikor Bicskei Bertalan vezetésével egy új válogatott alakult, amely abban az évben csak egyetlen meccsen kapott ki. Igaz, itt is becsúsztak olyan meccsek, mint a Liechtenstein elleni 0-0, vagy éppen a grúzok elleni 3-1-es vereség, ami után mennie kellett Bicskeinek.

„Szégyellem magam az első félidő miatt. Játékosaim nem voltak elég agresszívak, talán azt hitték, hogy a labda magától begurul a kapuba. Ez valószínűleg az én hibám is, mert nem tudtam őket megfelelően motiválni" – mondta Bicskei a vadúzi 0-0 után.

Érdemes kiemelni még a 764. meccsünket, a spanyolok elleni 1-1-et, amin hivatalosan is Puskás Ferencről nevezték el a Népstadiont 2002-ben, illetve az argentinok elleni 2005-ös összecsapást, ami Lionel Messi első válogatott meccse volt. A ma már nyolcszoros aranylabdás zseni csereként állt be, de nem tartott neki sokáig a meccs, hiszen lekönyökölte Vanczák Vilmost, amiért piros lapot kapott. Ekkor egyébként már Lothar Matthäus volt a magyar válogatott szövetségi kapitánya.

A 800. meccsünk egy Málta elleni „fényes siker volt”. Ez a 2006-os vb-selejtező sorozat része volt és egyben Lothar Matthäus utolsó győzelme tétmeccsen. A góljainkat Torghelle Sándor, Takács Ákos és Rajczi Péter szerezte és volt egy máltai öngól is. A csoportban végül csak Máltát és Izlandot tudtuk megelőzni.

Két évvel később nem voltunk ennyire szerencsések Málta ellen, akkor újabb mélypont következett. 2006. október 11-én Bozsik Péter-Détári Lajos edzőkettős bele is bukott a 2-1-es vereségbe. Abban a csapatban ott volt például Király Gábor, Juhász Roland, Gera Zoltán és Dárdai Pál is. Volt persze fájdalom ezt követően is, ugyanis kikaptunk Ciprustól, Moldovától, majd egy szép sorozat után Hollandiától is 8-1-re, ami az Egervári korszak végét jelentette.

Ezt követően jött a fellendülés, aminek az alapját Dárdai Pál tette le, majd Bernd Storck aratta le a babérokat. 2015-ben egyetlen meccset veszítettünk, a görögöktől kaptunk ki 4-3-ra Eb-selejtezőn, ami éppen a 900. meccsünk volt. A góljainkat Lovrencsics Gergő és Németh Krisztián (2) szerezték, de ott volt a pályán Fiola Attila, Dzsudzsák Balázs, Kádár Tamás, Kalmár Zsolt, Nagy Ádám és Böde Dániel is.

A pótselejtezőben megkaptak minket a norvégok, akik álomsorsolást emlegettek, mi pedig kettős győzelemmel kijutottunk az Eb-re, 30 év után lehettünk ott újra nagy világeseményen.

30 év után jutottunk ki nagy világeseményre

Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Nem lehetünk büszkék a nagy sikert hozó 2016-os Európa-bajnokság utáni első tétmeccsre, amely az azt követő világbajnoki kvalifikációs sorozat első összecsapása volt. A Feröeren elért 0-0 után sejteni lehetett, hogy ez a sorozat nem lesz számunkra sétagalopp, mert a Tórshavnban hagyott két pont nagyon fog hiányozni. Akkor persze gondolni sem mertünk arra, hogy kilenc hónap múlva Andorrától is kikapunk. Az andorrai vereség új dimenzióba helyezte az összes korábbi kiscsapat ellen elért nagy kudarcot. Öt meccsel később kikaptunk Luxemburgtól is, ami nem azt vetítette előre, hogy itt nagyobb sikerek várnak még ránk.

Érdemes kiemelni a 2019. novemberi Magyarország-Uruguay meccset, amin kikaptunk, de megnyitottuk a Puskás Arénát, hogy szinte napra pontosan egy évvel később Szoboszlai Dominik segítségével már Izland ellen biztosítsuk a 2021-re halasztott Európa-bajnoki részvételt. Majd jött megannyi szép Nemzetek Ligája-emlék, az angolok elleni győzelmek, újabb Eb-szereplés, a skótok elleni Eb-siker és máris ott tartunk, hogy jön a törökök elleni, 1000. meccs, aminek az is a tétje, hogy az 1001. meccsen kiharcolhassuk majd azt, hogy maradjunk a Nemzetek Ligájában a legjobbak között, a most már a Baróti Lajos mögött második legtöbb válogatott meccsel rendelkező szövetségi kapitánnyal, Marco Rossival.

A török magyar meccs 18.00 órakor kezdődik, az Origo élőben tudósítja majd.

A cikket az Arcanum Digitális Tudománytár segítségével írtuk meg.