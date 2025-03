A tizenhatszoros válogatott kabát Péter 36-szor lépett pályára a török Denizlisporban

Kabát pályafutása elején másfél évet játszott Törökországban a Göztepe Izmir és a Denizlispor színeiben, utóbbival a 2002/03-as idényben bejutott a legjobb 16 közé az UEFA-kupában, ám ott az a José Mourinho-féle Porto volt a végállomás, amely később meg is nyerte a sorozatot.

A saját bőrömön tapasztaltam, hogy Törökországban minden egyes edzésen vért kell izzadni a csapatba kerülésért.

Mentálisan nagyon erősek, nem csak 100, nem 120 százalékot próbálnak mindig nyújtani, szóval az elszántságuk tényleg példaértékű. Nagyon várom már a mérkőzést, kint leszek én is a helyszínen. Azért a török válogatottban most vannak világsztárok, akik nem csupán perememberek a komoly bajnokságokban. Nehéz mérkőzésre számítok, de szerintem egységesebb a magyar válogatott, szóval ugyanúgy magyar győzelmet várok, mint a legutóbbi mérkőzéseseken" – nyilatkozta lapunknak Kabát Péter.

Marco z elmúlt hat és fél évben fantasztikus munkát végzett a magyar válogatottnál

A 43-szoros válogatott Nikolics Nemanja két Európa-bajnokságon, a 2016-os és a 2021-es kontinenstornán is részt vett, és noha 2018-ban lemondta a nemzeti csapatban való szereplést, Marco Rossi hívására 2020-ban ismét vállalta a válogatottságot, így többek között a török elleni idegenbeli siker alkalmával is pályára lépett, amelyen ráadásul ő volt a csapatkapitány.

"Fura lenne, ha a hollandok elleni 8-1-et mondanám, igaz? Pedig akkor debütáltam. Sajnos az első meccs nem úgy sikerült. Nehéz lenne egy meccset kiválasztani, mert sok emlékezetes pillanat volt szerencsére. Az első gólom miatt az Andorra elleni mérkőzés nekem emlékezetes maradt, noha a szurkolóknak valószínűleg már kevésbé. Hálistennek tagja voltam annak a csapatnak is, amely nagyon jól szerepelt. Személy szerint a franciák elleni budapesti Eb-meccset emelném ki, ami életre szóló emlék, de a norvégok ellen, amikor itthon 2-1-re nyertünk szintén felejthetetlen marad. Azon a meccsen ugyan nem játszottam, de káprázatos volt a hangulat és elképesztő volt megélni azt a pillanatot, amikor 44 év után kiharcoltuk az Eb-szereplést. Az Izland elleni mérkőzés szintén örök emlék. Az öngól előtt én adtam be a labdát, pont a mi szurkolóink előtt. Olyan érzésem volt, hogy le fog zuhanni harmincezer ember a kapu mögött. Szóval ez a négy meccs számomra olyan, hogy mindig libabőrös leszek, amikor ezekről beszélek" – emlékezett vissza Nikolics.

"Ez most teljesen más mérkőzés lesz, mint legutóbb, akkor a Covid miatt nem lehettek szurkolók. Nagy büszkeséggel töltött el, hogy akkor viselhettem először a válogatottban a csapatkapitányi karszalagot. Ehhez kellett az is, hogy sajnos nagyon sok mindenki megbetegedett és komoly hiányzóink voltak, Szalai Ádi, Willi Orbán és Gulácsi sem játszott, ennek ellenére 2-0-ra behúztuk a mérkőzést. A török csapat már akkor is erősnek számított, de magabiztos győzelmet arattunk. Szerintem most sem vár könnyű meccs a válogatottra, de van tartása és minősége Rossi csapatának, szóval jó érzéseim vannak a meccsel kapcsolatban.

Van állandóság és hosszú távú terv a válogatottnál, a srácok keményen dolgoznak és elértek egy olyan szintre, amikor már úgy tudunk pályára lépni Törökországban, hogy nem minősül csodának, vagy földöntúli bravúrnak, ha nyerünk"

– mondta a zentai születésű egykori támadó, aki nyolcszor volt eredményes a magyar válogatottban.

Nikolics Nemanja 2020-ban, éppen a törökök ellen viselte először a csapatkapitányi karszalagot a válogatottban

Vincze Ottó 1998 áprilisában mutatkozott be a magyar labdarúgó-válogatottban, amikor egy Irán elleni felkészülési meccs 83. percében csereként beállt, majd később még tíz alkalommal húzhatta magára a címeres mezt.

"Iránban a macedónok ellen Bicskei Berci bácsi csereként küldött a pályára, és a tizenegyesrúgásoknál az én büntetőmmel nyertük meg a torát. Emiatt emlékezetes maradt ez a mérkőzés, illetve 2006-ban Bulgária ellen játszottunk vb-selejtezőt a telt házas Szusza Ferenc Stadionban, ahol csapatkapitányként vezethettem pályára a csapatot. A mérkőzés 1-1-el zárult, majd Torghelle Sanyit még nekem kellett visszafogni, hogy ne legyen tömegverekedés. Érzelmi alapon azonban a legemlékezetesebb meccs számomra az volt, amikor 2-1-re kikaptunk Franciaországban, de akkor játszottunk először és utoljára együtt címeres mezben az öcsémmel, Gáborral, aki egyszeres válogatott" – mondta a Fradi korábbi középpályása.

A magyar válogatott Bulgária elleni kezdője 2005-ben (alsó sor balról jobbra): Király Gábor, Bodnár László Korsós György, Huszti Szabolcs, Böőr Zoltán Booer, (felső sor): Stark Péter, Komlósi Ádám, Juhász Roland, Torghelle Sándor, Vincze Ottó és Szabics Imre

Vincze Ottót először Mészöly Kálmán hívta be a válogatottba 1995-ben, éppen a török ellen, ám a 2-0-ra elveszített Eb-selejtezőt a kispadról nézte végig.

"Kétszer volt bombariadó a meccs előtti éjszak, és mindannyiszor ki kellett mennünk az utcára a szállodából. Kálmán bácsi nagyon kedvelt engem a Vasasból, így meghívott a válogatotthoz, igaz pályára nem léptem.

Cserejátékosként az volt a feladatom, hogy a bemelegítésnél a szurkolók közé és a kapu mögé elrúgott labdákat hozzam vissza. Emlékszem, kimentem a török táborhoz, de nem a labdát adták vissza, hanem megdobáltak pénzérmékkel. Emlékezetes túra volt a számomra."

"Az oroszok ellen játszottunk Győrben egy barátságos meccset és akkor szereztem az első gólomat a válogatottban, ami meghatározó volt. A románok elleni hazai vb-selejtezőn lőtt gólom is szép emlék, bár kissé keserű, hogy zárt kapu miatt nézők előtt játszottunk. Valamint szívesen emlékszem vissza az argentinok elleni mérkőzésre is" – mondta Vanczák Vilmos, aki 2004 és 2015 között 79-szer lépett pályára a magyar válogatottban. Mint ismert, 2005-ben Lionel Messi miatta kapta pályafutása első piros lapját, mindössze 47 másodperccel a beállása után.

A 2014-es vb-selejtezőben Vanczák Vilmos góljával szerezte meg a vezetést a magyar válogatott Románia ellen (2-2)

A korábbi kiváló jobbhátvédnek felemás emlékei lehetnek a törökökről, hiszen tagja volt annak a csapatnak, amely a 2014-es vb-selejtezőben előbb 3-1-re nyert Budapesten, majd 1-1-es döntetlent ért el az Isztambulban, de annak is, amely oda-vissza kikapott a 2008-as Eb-selejtezőben.

"Az biztos, hogy nehéz meccs lesz, a törökök mindig is egy fanatista nép volt és minőségi játékosaik is vannak, erős csapat, de a magyar válogatottnak még előnyös is lehet, hogy jó támadóiak vannak, és ha Rossi csapata tudja hozni azt a védekezését, amit az utóbbi években megszokhattunk, akkor idegenben is van esélyük" – mondta az Újpest, a svájci FC Sion és a Puskás Akadémia korábbi játékosa.

Juhász Roland 2004-ben góllal debütált a válogatottban, amelyből 2016-os visszavonulásáig szinte kirobbanthatatlan volt. Kilenc különböző szövetségi kapitány irányítása alatt játszott összesen 95 meccset címeres mezben, ezeken hat gólt szerzett. Az egykori kiváló hátvéd 2016-ban tagja volt az Európa-bajnokságra 44 év után kijutott válogatottnak, Izland, Portugália és Belgium ellen is játszott.

"A válogatottba minden egyes mérkőzés nagyon nagy élmény és hatalmas megtiszteltetés, ezért nehéz is egy meccset kiválasztani. Összességében azt mondanám, a marseille-i Eb-meccs, de leginkább az előzmények miatt. Ami ott a városban volt, ahogy az izlandi mérkőzés alakult, amivel aztán nagyjából bebiztosítottuk a továbbjutásunkat. Nekem az volt az volt az első meccsem az Eb-n, és ha mondhatom így, akkor az mindent felülírt.

Amilyen futballhangulat uralkodott itt az országban, és kint Franciaországban is, azt szerintem előzetesen senki nem gondolta volna, még mi játékosok sem. Az a pár hét mindannyiunk számára felejthetetlen élmény marad"

– emlékezett vissza a 2016-os Eb egyik magyar hőse.

Juhász Roland hosszú éveken át volt a magyar válogatott védelmének alapembere

Juhász pályafutása során több emlékezetes meccset is vívott a törökök ellen, és tagja volt annak a csapatnak is, amely 2007 szeptemberében 3-0-ra kapott ki Isztambulban. Azon a meccsen nagy port kavart, amikor Gera Zoltánnál szemben szabálytalankodott Hakan Arikan, de a skót játékvezető a jogos tizenegyes és a kapus kiállítása helyett Gerát állította ki második sárga lappal.

"Túl sok jó emlékem nincs sajnos a törökökről, de van egy, amit soha nem fogok elfelejteni. Tizenegyest kellett volna kapnunk, amikor Gera Zolit felrúgták a tizenhatoson belül, de még őt állították ki. Máig tisztán emlékszem erre a meccsre, bírói szemszögből egy nagyon kellemetlen mérkőzés volt, aminek sajnos mi voltunk az elszenvedői, de nagyon bízom benne, hogy a válogatottnak sokkal jobban sikerül majd venni ezt az akadályt a héten. A csapatnak jól feküdt a törökök játéka az elmúlt időszakban, szóval remélem, hogy ez a sorozat nem szakad meg" – bizakodott Juhász Roland a törökök ellen NL-párharc kapcsán.

A magyar válogatott március 20-án Isztambulban lép pályára, majd három nappal később a Puskás Arénában fogadja a törököket az NL-osztályozó visszavágóján. A magyar-török párharc győztese a Nemzetek Ligája következő idényében az élvonalban szerepelhet, a vesztes pedig a másodosztályt jelentő B divízióban.