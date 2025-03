Sir Jim Ratcliffe, az egyik leggazdagabb brit nagyvállalkozó és az Ineos globális ipari vállalatcsoport milliárdos alapító tulajdonosa tavaly év elején 25 százalékos részesedést vásárolt a Manchester Unitedben, ami később 29 százalékra emelkedett és a vállalatán keresztül átvette a klub sportszakmai irányítását. Egy év elteltével itt az ideje visszatekinteni, hogy Ratcliffe érkezése milyen hatással volt a csapatra, milyen változásokat történtek, és merre tart a Manchester United az új vezetéssel.

A Manchester United résztulajdonosa, Jim Ratcliffe egy éve ténykedik a klub élén

Fotó: AFP or licensors

Nem volt jó döntés egy szurkoló kezébe adni a Manchester Unitedet?

Mindenekelőtt szögezzük le, hogy a világ egyik legsikeresebb ám mára középszerű csapattá váló Manchester United hanyatlásáért első sorban a szurkolók által gyűlölt Glazer-család okolható, hiszen az amerikai tulajdonosok mohósága az elmúlt két évtizedben óriási adósságba hajszolta a 147 éves csapatot.

Ám amikor Sir Jim Ratcliffe 2024. február 20-án kisebbségi tulajdonrészt szerzett a Manchester Unitedben, hosszú idő után újra felcsillant a remény az Old Traffordon, a szurkolók pedig úgy gondolták, jó irányba tart majd a klub. Főleg, hogy Ratcliffe gyerekkora óta maga is United-szurkoló, apjával együtt rendszeresen járt meccsekre, sőt még az 1999-es barcelonai Bajnokok Ligája-döntőn is ott volt, ahol minden idők egyik legdrámaibb filiáléjában a United legyőzte a Bayern Münchent.

Ratcliffe többször is hangsúlyozta, feltett szándéka, hogy visszahozza a dicsőséges korszakot az Old Traffordra, ehhez pedig kész meghallgatni a szurkolók aggályait is, azonban az első év után bebizonyosodott, hogy ugyanolyan keveset törődik a klubbal, az alkalmazottakkal és a szurkolókkal, mint a floridai társtulajdonosai.

Első évében a csapat olyan gyenge teljesítményt nyújtott, amire az 1980-as évek óta nem volt példa, a klub több mint 100 millió font (126 millió dollár) veszteséget könyvelt el, miközben a növekvő adósságállomány is egyre súlyosabb probléma Manchesterben.

Sir Jim Ratcliffe érkezése óta új időszámítás vette kezdetét a szebb napokat megélt Manchester Unitednél

Fotó: AFP

Könyörtelen elbocsátások

Ratcliffe az érkezése után azonnal strukturális változásokat vezetett be annak érdekében, hogy a Manchester United ismét meghatározó csapat legyen a Premier League-ben és nemzetközi szinten egyaránt.