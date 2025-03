„Tudtuk, hogyha adunk nekik területet, akkor nagyon veszélyesek lehetnek, mert nagyon gyors játékosaik vannak. Nehéz, hogy most egyből kell kommentálnom az eredményeket. Amit mondhatok, hogy a teljesítményünk, legalábbis az első félidőben elfogadtató volt. De ha nem szerzel gólt, akkor az ilyen ellenfél megbünteti, kár érte, hogy így alakult. A tizenegyes után nem reagáltunk jól, összeestünk és három perccel később kaptunk egy újabb gólt, ugyanez történt kint is. A helyzet az, hogy a koncentrációt a mérkőzés alatt végig, minden pillanatban meg kell őriznünk. Tudtuk, hogy milyen játékosaik vannak, főleg elől, és egész egyszerűen nem lehet egyetlen percre sem kihagyni. A másik, hogy abban reménykedünk, hogy hatékonyabbak lehetünk elől a jövőben, mert jó néhány helyzetet kialakítottunk a két meccs alatt, de csupán egyszer találtunk be. Ha nem találsz be, az gondot jelenthet a végén” – zárta gondolatait Marco Rossi.

Tóth Alex a válogatottban csereként mutatkozott be a második félidőben: „Próbáltunk mindent megtenni azért, hogy ledolgozzuk a hátrányunkat, mert négy gólos volt, amikor a pályára léptünk, de sajnos nem sikerült. Tényleg mindent megtettünk szerintem most csapatként, de nem úgy sült el ez az egész. Marco Rossi a szünetben azt mondta, be kell lőni a helyzeteket és nem lehet ilyen könnyen elengedni ezt a meccset, mert szinte a semmiből kaptunk két gólt...

Mégiscsak ez volt az első válogatott pályára lépésem, tényleg nagyon sokat jelentett ez nekem, mert hazai pályán sikerült bemutatkoznom, úgyhogy jó volt érezni, hogy ennyi magyar ember és szurkoló itt van és támogatja az egész csapatot.”