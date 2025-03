Egy ötperces rövidzárlatnak is köszönhetően 3-1-re kikapott a magyar válogatott Isztambulban, de Marco Rossi szerint így is küzdeni fognak, hogy ledolgozzák majd a hátrányukat vasárnap a Puskás Arénában.

Marco Rossi a törökök elleni meccsen

Fotó: OZAN KOSE / AFP

„Nem érdemeltünk kétgólos vereséget, nem érdemeltünk vereséget. Ha minden helyzetet kiértékelünk, nekünk több volt, de nem értékesítettük azokat. Tíz percig kiesett a taktikai terv, akkor kaptunk két gólt, ilyen kaliberű ellenfél ellen nem lehet ilyen epizódokat megengedni. Minden kétesélyes helyzet ellenünk dőlt el. L kellett hozni Schäfert és Nagy Zsoltot, mindketten eltiltottak lettek, kihagyják a visszavágót, miközben a túloldalon visszatér Arda Güler és Demiral is.

A helyzetet mérlegelve azt mondom, hogy nagyon nehéz dolgunk lesz, de ameddig én vagyok az edző, nem adjuk, fel mindent beleadunk, amit lehet, hogy nyerjünk,

hogy visszajöjjünk ebbe a párharcba ami látszólag eldőlt” – mondta Marco Rossi az M4 sport stábjának.

„Egész jól visszajöttünk egy elképesztő hiba után az első félidőben. Készültünk ezekre, hogy az ellenfél az ívelésekre játszik majd, de megengedhetetlen módon kinyíltunk. Volt egy félreértés, de jól reagáltunk. Minden hibáért megfizettünk ma este, az ellenfél is hibázott, de nem fizetett akkora árat ezért. Több helyzetünk volt, de nem sikerült kihasználni azokat. Sikerült felállni az első gól után és az utolsó húsz perc is jól sikerült, de ilyen a foci, otthon kell mindent beleadni, mindent, amink van, elsődlegesen a szívünket. Esélyekben nem gondolkodom, csak arra összpontosítok, hogy ismét önbizalmunk legyen, hogy úgy tudjanak játszani a srácok, hogy nyerhessünk. Nekem most az a feladatom, hogy az elvesztett energiát visszanyerjük, tanuljunk a hibáinkból és harcoljunk” – tette hozzá a szövetségi kapitány.