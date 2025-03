Rossi Szoboszlaival kezdett, az olasz mester kiemelte, hogy mióta Szoboszlai Dominik megkapta a csapatkapitányi karszalagot, azóta rengeteget fejlődött, és még mindig sokat tud fejlődni a véleménye szerint. Nemcsak a szurkolók és a média körében népszerű, hanem a csapatkapitányi tisztsége miatt népszerűnek kell lennie a többiek, a társak körében is. Egyáltalán nincsenek sztárallűrjei, és hozzá hasonlóan a többi top bajnokságból érkező válogatottnak sincsenek ilyen sztárallűrjei a keretben.

A felesége szerint Rossi nem tud leállni a munkával, a mester úgy látja, hogy neki ez nem is munka, hanem a szenvedélye, de valóban nagyon nehezen tudja az ez irányú gondolatait kikapcsolni. Ha nincs kint a meccseken, akkor gépen nézi meg őket, mindig figyeli az eseményeket. A felesége kapcsán a családjáról is beszélt, például elmesélte Rossi, hogy az apósa tanította meg hogyan illik garnélát enni, egyébként 19 éves koráig nem is evett halat.

A törökök elleni Nemzetek Ligája csata kapcsán Rossi elmondta, hogy a realitások talaján kell állni, de ez egyáltalán nem azt jelenti, hogy fel kellene adni a meccset. A találkozóval kapcsolatban a részletekbe is belement a videóban, érdemes végig nézni a fél órás felvételt.