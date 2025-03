Marco Rossi tanítványai 13 veretlenül megvívott hazai találkozót követően szenvedtek ismét vereséget saját közönségük előtt.

Marco Rossi elfogadja a kritikákat, de csak normális keretek között

Fotó: OZAN KOSE / AFP

Marco Rossi a Facebook-oldalán üzent

A nemzeti együttes hiába játszott jobban és veszélyesebben bő félórán át, utána a vendégek három perc alatt eldöntötték az oda-visszavágós csatát: előbb Hakan Calhanoglu büntetőből talált be, majd Arda Güler is bevette Dibusz Dénes kapuját. A hajrában Abdülkerim Bardakci állította be a végeredményt.

Érthető módon Marco Rossi sem volt boldog az eredmény miatt, de arra kért mindenkit, hogy tartózkodjanak a sértésektől:

„Két elveszített mérkőzés és három kapott gól után idegenben és hazai pályán is, nem kereshetünk és nem is szabad kifogásokat keresnünk. Nagyon hálás vagyok a sok pozitív energiáért a stadionon belül és kívül egyaránt.

A szurkolóink a legjobbak! Minden kritikát megértek és elfogadok, amíg az kulturált. Ahogy mindig, kérlek Benneteket, maradjatok pozitívak, és tartózkodjatok a sértésektől irányunkba!

Mindannyian keményen dolgozunk együtt!

HAJRÁ MAGYAROK!"

A magyarok legközelebb június 6-án a svéd csapatot fogadják barátságos mérkőzésen.