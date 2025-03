„Néhányan úgy próbálják meg értékelni a magyar csapatot, hogy nem veszik figyelembe az ellenfél játékerejét. Mintha ellenfél nem is lenne a pályán! Nekünk nem adatik meg ez a luxus, ezért a sikerek idején is látnunk kell a problémákat, és a kudarcos időszakban sem mehetünk el szó nélkül a pozitívumok mellett. Hogy mi volt a legnagyobb gond a törökök ellen? Én nem gondolom, hogy taktikailag hibáztunk volna, a csapat szerkezete és a rendelkezésre álló játékosokból összeállított kezdőt is ugyanúgy raknám össze ma is. A statisztikák mutatják, nem voltunk rosszak, sőt egyes periódusokban a törökök fölé tudtunk nőni.”

„Úgy tűnhet, hátul veszítettük el a mérkőzéseket, hiszen hat gólt kaptunk, de szerintem nem így van. Sokkal inkább elöl buktunk el, mert nem jönnek a gólok és a vissza segítések úgy, ahogy azt – a korábbiak alapján joggal – elvártam. Persze nem bűnbakot keresek! Én vagyok a felelős, engem kell elővenni minden hibáért, amit elkövettünk. Látom, hol a hiba, és mindent meg fogok tenni, hogy ezeket javítsuk, és a vb-selejtezőkre a régi arcát mutassa a csapat. Egy dolog biztos: nem a védelem, hanem a csapatvédekezés stabilitását kell visszaállítani. Ez lesz a következő fél év legfontosabb feladata” – zárta gondolatait a kapitány.