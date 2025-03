A fehérvári klub január 30-án szabadon igazolható játékosként szerződtette a spanyol bajnokságot is megjárt Ivan Saponjicsot, aki alig két hónap alatt remekül pótolta a télen az egyiptomi al-Ahlihoz igazolt Nejc Gradisart.

A Fehérvár FC máris meghosszabbította Ivan Saponjics szerződését

Fotó: MTI/Krizsán Csaba

A szerb játékos február elején, Pakson mutatkozott be a Vidiben, azóta hat NB I-es bajnokin és egy kupamérkőzésen lépett pályára a klub színeiben. A 27 éves támadó gyorsan beilleszkedett új csapatába és gólerősségét is rövid időn belül bizonyította: két góljával eldöntötte a Gyirmót elleni MOL Magyar Kupa-nyolcaddöntőt, a bajnokságban pedig Debrecenben egyszer, Kecskeméten kétszer villant, ezzel értékes győzelemhez, valamint ponthoz segítve Pető Tamás együttesét.

A KTE otthonában szerzett látványos gólját az MLSZ a 23. forduló legszebb találatának választotta. Saponjics eddigi hat, piros-kékben lejátszott bajnokiján 337 percet töltött a pályán, 13-szor lőtt kapura, 67-szer passzolt és 146-szor ért a labdába az Opta statisztikái szerint.

A Fehérvárnál olyannyira elégedettek a szerb csatár teljesítményével, hogy a kontraktusban szereplő opciót lehívva a klub máris szerződést hosszabbított új szerzeményével, aki így a következő szezonban is Fejér vármegyei csapatot erősíti majd.

"Boldog vagyok, hogy nyártól is a Fehérvárban szerepelhetek majd, köszönöm a klubnak a belém fektetett bizalmat! Nagyon jó érzem magam Magyarországon, remek a kapcsolatom a csapattársaimmal és a szakmai stábbal is, gyorsan sikerült beilleszkednem. Amit megígérhetek, hogy ahogy eddig, a jövőben is azon leszek, hogy a legjobb tudásommal segítsem a csapatot!" - nyilatkozta a klub honlapjának Ivan Saponjics.

A Fehérvár jelenleg a nyolcadik helyen áll a bajnokságban, míg a Magyar Kupa negyeddöntőjében április 3-án az MTK ellen lép pályára az Új Hidegkuti Nándor Stadionban.

