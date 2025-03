A Bilbao a bajnokságban és az Európa-ligában is kiváló szezont fut

Fotó: ANDER GILLENEA / AFP

A Serie A-ban ritka a nagy szenzáció – Olaszország

A spanyolokéhoz képest valamelyest változatosabb az olasz BL- és El-szereplők listája, de így is rendre ugyanazok közül kerülnek ki az indulók: a Milan, Internazionale, Juventus, Roma, Lazio, Napoli, Fiorentina, Atalanta nyolcas részvétele abszolút nem tartozik a meglepetések közé. Hozzájuk 2006-ban a Chievo, 2010-ben pedig a Sampdoria csatlakozhatott volna, hiszen mindkét csapat elindulhatott a Bajnokok Ligája selejtezőjében egy negyedik hellyel zárult szezon után – ám

a BL-főtáblára egyikük sem jutott fel, az UEFA-kupából/Európa-ligából is egyaránt hamar kiestek, majd a következő év végén a Serie A-ban szerzett 18. helyükkel az élvonaltól is búcsúztak.

Mellettük a jelenleg szintén nem első osztályú Sassuolo szereplése volt meglepő az elmúlt években: a csapat 2016-ban bejutott az Európa-ligába, ám onnan a csoportkörben kiesett, és a következő idényt csak a 12. helyen zárta.

Legutóbb a Bologna ért el bravúrt, hiszen az előző bajnoki évadban szerzett ötödik helyével kvalifikálta magát a klub a BL-be, ahol ugyan csupán egy győzelmet szerezve kiesett az alapszakaszban, de a Serie A-ban jó formában lendülve jelenleg a 4. pozícióban áll. Úgy látszik tehát, hogy a Bolognára nem tartozik a meglepetéscsapatok következő idényre vonatkozó átka.

A Bologna legutóbb 5-0-ra ütötte ki a Laziót, ezzel fellépett a negyedik helyre

Fotó: NurPhoto via AFP/Giuseppe Maffia/NurPhoto

Változatos Ligue 1, de kevés az igazán nagy csoda – Franciaország

A franciák nem panaszkodhatnak a változatosságra, hiszen hiába volt a Lyonnak és a Paris Saint-Germainnek is komoly sorozata az elmúlt évtizedekben, mellettük a Nantes, a Bordeaux, a Marseille, a Lille, a Montpellier és a Monaco is volt már bajnok a XXI. században. Közülük a Montpellier 2012-es elsősége volt a legnagyobb meglepetés, a csapat a következő idényben nyeretlenül ki is esett a BL-ből, és a bajnokságban is csak 9.-ként zárt. Hasonlóan tett két évvel korábban az Auxerre, amely a Ligue 1-bronzérmét követő idényben 9. lett, miközben a Bajnokok Ligája-csoportjában utolsóként végzett. Szintén hozzájuk mérhető a Toulouse 2007-es szereplése, amely abban az évben bajnoki bronzérmes és BL-induló volt, mégis UEFA-kupa-csoportkörrel és a Ligue 1-ben szerzett 17. hellyel zárult a következő idény.