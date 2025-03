A híresség modellként kezdte pályafutását, majd később a sportiparban helyezkedett el. Modellkedése idején több fotózáson és kampányban is részt vett. Később aztán sportelemző és újságíró lett, és bizonyította, hogy nagyon jól ért a futballhoz, sőt egy rövid ideig, 2014 és 2017 között még ő maga is focizott. Női bíróként egy férfiak által dominált iparágban Fernandát gyakran érte kritika, 2014-ben például a Cruzeiro igazgatója, Alexandre Mattos kritizálta őt, amiért hibázott csapata Atletico Mineiro elleni mérkőzésén.

A brazil bíróért nagyon sokan rajonganak. SAO PAULO – SP – 07/05/2014 – COPA DO BRASIL 2014/SAO PAULO X C.R.B. – Fernanda Colombo arbitro assistente durante partida Sao Paulo x C.R.B. pela Copa do Brasil 2014 no estadio do Pacaembu. Foto: Moises Nascimento/AGIF (Photo by MOISES NASCIMENTO / AGIF / AGIF via AFP)

Fotó: AGIF via AFP/515

A brazil bíróért mindenki odavan

Első bírói sikerét a Copa do Brasil során aratta, idővel több hivatalos eseményen is elkezdett szolgálatot teljesíteni, a legkiemelkedőbb a 2018-as oroszországi világbajnokság volt. Colombo az interneten akkor lett igazán sztár, miután megtréfálta a Barcelona Sporting Club középpályását, Damian Diazt, amikor úgy tett, mintha egy lapot húzott volna ki a zsebéből, azonban miután belenyúlt a zsebébe, egy zsebkendőt vett elő, és megtörölte az arcát. Ez mind a játékosokat, mind a közönséget szórakoztatta, később pedig ez a pillanat letarolta a közösségi médiát, hiszen sokan megosztották a felvételt.

Fernanda Colombóba dögös külseje és karizmatikus személyisége miatt sokan beleszerettek. Az Instagramon is lenyűgöző rajongótáborra tett szert, ahol a magánéletéről és a munkájáról is posztol. A bíró azt is elmondta, ő csak azt akarja csinálni, amit szeret, és ez a futball és az újságírás. Emiatt arra kérte az embereket, hogy tartsák tiszteletben, hogy ő több, mint egy dögös játékvezető.

