„A Promontor utcában most is többször belefutottam apu fotójába, és nagyon jó érzés volt látni, ahogyan a mai napig emlékeznek rá, és nem tagadom, ez is szerepet játszott abban, hogy gondolkodás nélkül elvállaltam az edzői feladatot Budafokon. Úgy érzem, nekem helyem és dolgom van itt" – mondta a legendás Mészöly Kálmán fia.

Az 58 éves szakember legutóbb tavaly tavasszal 14 mérkőzésen irányította az Újpestet, de miután benntartotta a csapatot az NB I-ben, a vezetőség nem hosszabbította meg a szerződését.

Mészöly Géza lett a Budafok edzője

Fotó: budafok1912.hu

„Az ilyen helyzetekben, mint amilyenbe most a BMTE került, van tapasztalatom,

tavaly hasonló helyzetben, egy nyeretlenségi sorozat után vettük át az Újpestet Lengyel Patrik kollégámmal, aki Budafokon is segíteni fog nekem. Sosem könnyű az ilyen helyzet, de tudatosítani kell a játékosokban, hogy a jó őszi szereplés nem volt véletlen, mint ahogy a tavaszi szezon előtti jó felkészülés sem.

Sajnos előfordul a futballban, hogy négy-öt meccsen át semmi sem jön össze, és úgy érzed, minden ellened dolgozik. Ezt azonban meg lehet fordítani, fontos, hogy legyen meg a jó hangulat, a koncentráció, az odaadás, és az óriási hit, hogy igenis eljön a változás” – mondta Mészöly, aki hangsúlyozta, hogy a válogatott szünet lehetőséget ad majd rá, hogy a játékosokkal jobban megismerjék egymást.

A Budafoki MTE 21 fordulót követően a 12. helyen áll a Merkantil Bank Ligában, előnye mindössze két pont a már kieső helyen álló, utolsó előtti Budapest Honvéddal szemben. Az együttesre a következő fordulóban rendkívül fontos mérkőzés vár, ugyanis jövő vasárnap a vele azonos pontszámmal álló Ajkát fogadja.