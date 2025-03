A Liverpoollal Bajnokok Ligája-győztes Naby Keita januárban igazolt a Ferencvároshoz, amelyben februárban be is mutatkozott, szerdán pedig meg is szerezte az első gólját a magyar bajnok színeiben. A guineai középpályás a Fradi NB II-es fiókcsapatával, a Lipcsei Péter vezette Soroksárral vívott egy kétszer 35 perces edzőmérkőzést az FTC-MVM Népligeti Sportközpontban, és Keita a 25. percben eredményes volt: 15 méterről, középről lőtt a kapuba.

Naby Keita megszerezte első gólját a Fradiban

Fotó: fradi.hu

Videón Naby Keita első Fradi-gólja

A fradi.hu beszámolója szerint a második félidőben sorcserén átesett FTC-ben Guilherme Henrique az 55., majd Lenny Joseph a 70. percben talált be, így alakult ki a 3-0-s végeredmény.

