A Bajnokok Ligája-indulásért hajtó Bournemouth remekül teljesít az idei szezonban és jó esélye van arra, hogy a klub történetében először kijusson a nemzetközi kupaporondra. Azonban

a nagy álmokat szövögető angol klubnak van messze a legkisebb stadionja a Premier League-ben, mindössze 11 307 férőhelyes.

A Vitality Stadion a Premier League legkisebb stadionja

Fotó: NurPhoto via AFP

Talán ennek is betudható, hogy a Bournemouth amerikai tulajdonosa, Bill Foley már hónapok óta tárgyalásokat folytat egy új stadion építéséről. Foley, aki az észak-amerikai profi jégkorongligában (NHL) szereplő Vegas Golden Knightsnak is a tulajdonosa, nem rég viszont a talkSPORT-nak elmondta, elsődlegesen most a Vitality Stadion bővítését tervezik, a csapat pedig áprilisban új edzőpályát kap.

"Több szempontot is figyelembe kell vennünk, hogy megoldást találjunk a stadionunk problémájára, de jól haladunk" – jelentette ki a klubtulajdonos.

A Vitality Stadion a Structadene ingatlantársaság magántulajdonában van, ezért Foley még a felújítás előtt szeretné megvenni a létesítményt. A tervek szerint szakaszosan újítanák fel a PL 9. helyén álló csapat otthonát, amelyet először 16 ezresre, majd 20, végül pedig 24 ezresre bővítenének. Ez azt jelenti, hogy a munkálatok végeztével több mint a kétszeresére nőne a stadion befogadóképessége.

Nagy kérdés Kerkez Milos jövője

Fotó: AFP or licensors

"Van egy tervünk. Egy szakaszos felújítás, amihez még szükségünk van az igazgatótanács jóváhagyására. A déli lelátónál kezdődhetnek a munkálatokat. Sokkal több helyet biztosítanánk a vendégeknek, és ami azt illeti, sokkal barátságosabb környezet szeretnénk kialakítani.

A stadion elavult, és ezen javítanunk kell"

"Már összegyűjtöttük a pénzt, az építészek is megvannak, minden kézen áll, így amint megkapjuk a jóváhagyást az igazgatótanácstól, kezdődhet a felújítás. A szurkolók meg fognak lepődni, milyen gyorsan kész lesz" – mondta a Bournemouth tulajdonosa.

Foley az interjúban azt is elárulta, hogy meg akarják hosszabbítani Andoni Iraola vezetőedző jövő év végén lejáró szerződését, ugyanakkor Kerkez Milos jövője továbbra is nagy kérdés, mivel sajtóhírek szerint több nagycsapat is szeretné leigazolni, köztük a Liverpool.