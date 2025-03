Két ellentétes formában lévő csapat találkozott egymással péntek este, ugyanis az újonc Győr ebben a naptári évben két döntetlent és négy győzelmet hozott össze a bajnokságban, a hajdúságiak viszont az előző négy bajnokijukon kikaptak, ezáltal pedig az utolsó helyről várhatták az összecsapást.

Sokkal többet tett a győzelemért a Debrecen, de az újonc Győr otthon tartott egy pontot

Fotó: eto.hu

Az első negyedóra kiegyenlíttet játékot, de kevés helyzetet hozott. Aztán a félidő derekánál a Debrecen átvette az irányítást és több lehetőséget is kidolgozott, de ezeket nem sikerült kihasználnia. Az első komoly hazai lehetőségre a 36. percig kellett várni, akkor egy kontratámadás után Gavrics lapos lövését védte bravúrral a magyar válogatottba is meghívott Hegyi Krisztián. Az első félidő utolsó perceit aztán megnyomta a nagy fölényben futballozó DVSC, és akár a vezetést is megszerezhette volna, de Bárány Donát közeli fejesénél Samuel Petrás megmentette a győrieket a góltól.

Óriási győri helyzettel indult a második félidő, azonban Njie öt méterről nem találta el a kaput. A folytatásban ismét a debreceniek percei következtek, de Nester El Maestro tanítványai helyzetek sorát puskázta el, köszönhetően a szenzációsan védő Petrásnak. Az utolsó pillanatban az ETO-nak még meccslabdája volt a győzelemre, de a 93. percben Gavrics rövid alsóba tartó lövését Hegyi védeni tudta.

A Győr ezzel maradt a hatodik a tabellán és megőrizte tavaszi veretlenségét, ráadásul zsinórban harmadik bajnokiját hozta le kapott gól nélkül. A Debrecen ezzel szemben megszakította negatív sorozatát, ugyanis négy vereség után szerzett újra pontot, de továbbra is a kiesést jelentő 11. helyen áll. A hajdúságiak hátránya négy pont a 10. Nyíregyháza mögött, amely azonban egy meccsel kevesebbet játszott.

OTP Bank Liga, 24. forduló:

ETO FC Győr-Debreceni VSC 0-0

Győr, ETO Park, v: Rúsz

sárga lap: Anton (20.), Tóth R. (29.), Stefulj (44.), Marku (45.), Krpic (78.), Ouro (90.), illetve Malinov (18.), Dzsudzsák (66.), Youga (86.)