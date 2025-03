Szabó Bálint nevét sokan megismerhették hétvégén. Az Újpest otthonában kétgólos hátrányból állt fel a Fehérvár, a vendégek második gólját szerezte Szabó, aki kicselezett két védőt, majd irgalmatlan erővel a rövid felsőbe bombázott.

Szabó Bálint óriási gólt szerzett

Fotó: Tóth Zsombor / MTI

Szabó Bálint a Paks játékosa, kölcsönben szerepel a Vidiben, de a csapat edzője, Pető Tamás elmondta, szeretné, ha sokáig a csapatában focizhatna. „Őszintén mondom, nem tudtam, mit vizsgált a VAR. Ami pedig Szabó Bálintot illeti: nagyon tehetséges játékos, s szerintem, ha a Fradiban játszana, stabil válogatott lenne. Fantasztikus munkát végez, bízom benne, sokáig nálunk szerepelhet, nagy értéke a magyar futballnak” – mondta a meccs után a Nemzeti Sportnak a Fehérvár edzője.

„Szar érzés, ha lecsúszik” – viccelődött Szabó a meccs után, aki szerint élete gólját szerezte az Újpest ellen és elmondta, párszor azért megnézi majd a bombagólját.

Szabó Bálint Székesfehérváron született 2001-ben, ott is nevelkedett, 17 évesen pedig már be is mutatkozhatott az NB I-ben, a bajnokság utolsó fordulójában, így ő is tagja volt annak a csapatnak, amely 2018-ban bajnoki címet ünnepelhetett. A 2019-2020-as szezont kölcsönben a Budaörs csapatánál töltötte, 21 meccsen egy gól és öt gólpassz volt a mérlege – itt akkor éppen Bognár György volt a szakmai igazgató.

2020 nyarán vette meg a Paks, az akkor 19 éves játékost rögtön kölcsön is adták Kaposvárra, ahol az NB II-ben 14 meccsen szerepelt, újabb gól és négy gólpassz került a neve mellé. Télen már a Pakssal készült, tavasszal pedig hat meccsen az NB I-ben is szerepelhetett, általában csereként. A következő szezonban már 20 meccsen szerepelhetett Bognár György csapatában, 2021 szeptemberében megszerezte első gólját is az NB I-ben a ZTE ellen, ehhez összesen 10 élvonalbeli meccsre volt szüksége. Végül négy gólig jutott a bajnokságban.

Szabó első gólja az NB I-ben:

A következő szezonban szinte alapember lett a csapatban, a téli szünetig csak egy bajnokin nem lépett pályára. Télen elvitte a török Antalyaspor csapata, de nem jött be a török kaland, ugyanis a bajnokságban egy meccsen kapott szerepet, fél év kölcsön után vissza is került Paksra.