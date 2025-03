A magyar labdarúgó-válogatott két fantasztikus szezont zárt le a Nemzetek Ligája legmagasabb osztályában. Mindkét, az A divízióban töltött szezon sikereket hozott, és olyan eufórikus pillanatokat adott, mint a németek és az angolok (oda-vissza) legyőzése vagy a hollandok elleni pontszerzés. Teltházas meccsek sora, a csapat pedig valóságos futball-lázat szabadított az országra.

Az utolsó, még Nemzetek Ligája A ligásaként lejátszott meccsre is szinte teljesen megtelt a Puskás Aréna

Fotó: Mirkó István - Magyar Nemzet

A törökök elleni 1-6-os összesítéssel elbukott rájátszás egy kissé beárnyékolja a képet, de szégyenre semmi ok, inkább készülni kell a B divízió 2026 szeptembere és novembere közötti csatákra, mert elnézve a 16-os névsort és a leendő ellenfeleket, irgalmatlanul nehéz lesz visszajutni, sőt – leírni is alig merjük – akár még bent maradni is a második vonalban.

Első kalapban a magyarok, de...

A magyar válogatott jelen állás szerint a második legerősebb csapat a B divízióban, csak a görögökkel szemben alulmaradó skótok előzik meg a mieinket. Az első négyesben van még Lengyelország és Izrael, így a mostani beosztás szerint velük nem kell számolnunk.

A 2. kalapban lévőkkel viszont már igen, és abban a négyesben is van három nagyon erős csapat. Ott van mindjárt Ausztria, a szerbek elleni osztályozón meglepetésre alul maradó keret fele a német Bundesligában meghatározó játékos, a csapatkapitány, David Alaba pedig a Real Madrid sztárja. Az osztrákokat láthattuk a 2024-es Európa-bajnokságon, hogy milyen villámgyors, technikás focira képesek, roppant kellemetlen ellenfélnek tűnnek.

Hasonlóan kellemetlen ellenfél Svájc is, akikhez a németországi Eb-n volt szerencsénk. Ha kell ők is tudnak nagyon gyors focit játszani, amihez Breel Embolo személyében van egy sztárcsatáruk. Ugyanakkor bármilyen meccset képesek iszonyatosan unalmassá, már-már kínszenvedéssé tenni, majd rúgni egy szerencsés gólt a végén. Elég sok a 30 körüli, vagy azon túli játékosuk (Xhaka, Shaqiri, Zuber, Schär, Freuler), így 2026-ra biztosan változni fog a keret, de gyengébb aligha lesz. A 2021-es és a 2024-es Eb-n is negyeddöntőbe jutottak, előbbin a 7., utóbbin a 6. helyen zártak.