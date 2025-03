Olyan nincs, hogy lehetetlen! Ebből az alapállásból futott neki a magyar labdarúgó-válogatott a Törökország elleni Nemzetek Ligája osztályozó visszavágójának. Marco Rossi csapata március 20-án egy nagyon jó első félidőt követően kapott ki 3-1-re Isztambulban, és bár mi magunk is azt írtuk akkor, hogy "hihetetlenül nehéz helyzetbe" került a magyar válogatott, a helyzet mégsem volt annyira tragikus. Ha a pályán a Szoboszlai Dominik vezette csapata csak a helyzetei felét kihasználja az első meccs első félidejében, most a törököknek kellene futniuk az eredmény után.

A Szoboszlai Dominik (10) és a magyar válogatott nem volt könnyű helyzetben az első meccs után

Fotó: Anadolu via AFP/2025 Anadolu

De a "ha" meg a "volna" köztudottan nem létezik a sportban, úgyhogy a magyar a csapat is úgy vágott neki a második meccsnek, hogy a realitások talaján maradt. Marco Rossi tisztában volt vele, hogy sérülés és eltiltás miatt támadásban nem számíthat Schäfer Andrásra és Nagy Zsolt, illetve kérdéses Sallai Roland játéka is,

vasárnap délelőtt azonban kiderült, hogy a Galatasaray támadója ott lehet a pályán.

A kispadon ott volt Gulácsi Péter, míg Dárdai Bence is bemutatkozhatott végre a magyar válogatottban.

Ezek után már nem is volt szükség másra, csak arra, amit Szoboszlai Dominik mondott még Isztambulban: 11 egészséges játékos a kezdőben, további öt, aki meg akarja mutatni, hogy a pályán a helye és 70 ezer fanatikus magyar szurkoló. Szerencsére egyikben sem volt hiba! A magyar drukkerek egy több ezer fős csoportja ezúttal is együtt vonult a Puskás Arénához, ahol már a bemelegítéskor is óriás hangorkán fogadta a magyar játékosokat.

A magyar csapat kezdője

Marco Rossi a szűkre szabott variációs lehetőségeket figyelembe véve igyekezett egy stabil védelmet, egy adott esetben azt erősítő és labdaszerzésben jó középpályát, valamint egy gólképes védelmet felrakni a pályára. Ezek után így nézett ki a kezdő, amelyben két Dárdai is szerepelt.

Dibusz - Dárdai M., Orbán, Fiola - Kerkez, Vécsei, Dárda B., Bolla - Gazdag, Szoboszlai - Varga B.

A vendégek szakvezetője, Vincenzo Montella sem spórolt a lőszerrel: az Inter irányítója, Hakan Calhanoglu előtt Kenan Yildiz, az első meccset kihagyó Real Madrid-sztár, Arda Güler, Oguz Aydin és az Isztambulban eredményes Aktürkoglu várta a jobbnál jobb labdákat.