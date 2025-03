Nikitscher Tamás tavaly robbant be a köztudatba a Kecskemét játékosaként, és Marco Rossi szövetségi kapitány is felfigyelt rá, így az őszi Nemzetek Ligája-mérkőzések mindegyikén szerephez juttatta a középpályást. Az immáron 6-szoros magyar válogatott focista a törökök elleni NL-osztályozóra is meghívót kapott, de ezt már a Valladolid játékosaként, január végén ugyanis a spanyol élvonalbeli csapathoz igazolt. Nikitscher azóta mind a hat bajnokin játszott, közülük hármon is végig a pályán volt, és eddig összesen 369 perc jutott neki az utolsó helyen álló együttesben.

Nikitscher Tamás ősszel a magyar válogatott alapemberévé vált

Fotó: Csudai Sándor - Origo

A magyar válogatott Nikitscher Tamásról beszélnek Valladolidban

Valladolid vezető futballportálja, a Blanquivioletas a héten egy hosszabb cikkben elemezte, hogy mik a tapasztalatok a 25 éves magyar középpályás eddigi teljesítményével kapcsolatban.

„Szinte mindenki számára ismeretlen volt, hiszen egy olyan csapatból érkezett, amelyről legfeljebb annyit tudtunk, hogy szintén lila mezt visel. Jelentős volt számára a váltás: a magyar első osztályból a spanyol La Ligába került.

Egy olyan csapatból érkezett, amely akkoriban a tabella legvégén állt, és ezt rövid időn belül a Valladolidnál is megtapasztalhatta

– írták a magyar válogatott focistáról. – Nikitscher helyzete nem sokat változott tehát az egyik bajnokságból a másikba kerülve, de a játékban hatalmas ugrás volt számára. A magyar futballból a spanyolba átugrani nagy szintlépést jelent. És nem csupán a színvonal nő, de az is egészen más, hogy milyen gyorsan jár a labda, milyen gyorsan kell visszazárni, vagy épp milyen gyorsan kell reagálni mondjuk egy váratlan passzra.

Mindent nagyobb tempóban kell csinálni, mint amihez hozzászokott, és sokat kell fejlődni ahhoz, hogy igazán villogni tudjon.

Nikitscher Tamás is küzd a Valladolid bennmaradásáért

Fotó: realvalladolid.es

„Nikitscher ezen az úton halad: már most is mutatja a jeleit a fejlődésnek azzal, hogy kevés labdát veszít el, hogy a jelenlétével mennyivel járul hozzá csapata védekezéséhez, de még többet is ki tudna magából hozni – folytatódott az elemzés. – Az általános vélemény az, hogy

ez a játékos képességei alapján sokkal többet is tudna nyújtani.

Gyakran félrevezető lehet azt gondolni, hogy mivel inkább védekező játékos, sok a biztonságos passz a játékában, és kevés kockázatot vállal, de egy olyan középpályásról beszélünk, aki megpróbál stabilitást nyújtani a csapatának. Ennek ellenére támadásban is vannak olyan fegyverei, amelyekből eddig alig láthattunk valamit Valladolidban, a két-három, nem éppen célt találó lövésen kívül. A hosszú és sok változást hozó, Magyarországról Spanyolországba tartó utazása során Nikitscher már 369 percet játszott a lila-fehér színekben, és

a magyar játékos eddig 92% feletti passzpontossággal rendelkezik.

Ez arra is enged következtetni, hogy a tehetségéből, adottságaiból adódóan még több várható tőle, amint alkalmazkodik a Valladolidhoz és a spanyol futballhoz."