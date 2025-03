A német labdarúgó-bajnokság 25. fordulójában Gulácsi Péter és Willi Orbán ezúttal is kezdőként játszotta végig a BL-indulásért küzdő Leipzig szombat bajnokiját, ami 0-0-s döntetlennel zárült a Freiburg otthonában, ezzel a csapat maradt a hatodik a tabellán.

Gulácsi Péer szezonbeli 12. meccsét hozta le kapott gól nélkül

Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A lipcseiek immáron négy bajnoki óta nyeretlenek, ám a meccs után kiderült, ennél is nagyobb baj van a csapatnál.

A Bild arról számol be, hogy vírus tört ki a lipcsei játékosoknál. Már a meccs előtt kidőlt a sorból a gyomorbántalmakkal küszködő Christoph Baumgartner és Lukas Klostermann, valamint Marco Kurth segédedző és Franziska Pietschmann csapatmenedzser is - írja a Magyar Nemzet. A helyzet aztán olyan súlyossá vált, hogy a német lap információja szerint az említett négyest nem engedték felszállni a Freiburg elleni meccs után hazatartó repülőre, teljesen elkülönítették őket a csapattól, és külön kisbusszal indultak haza. A vírus azonban így is tovább terjedt, ugyanis Kevin Kampl is megbetegedett, akit a szombati mérkőzésen már az első félidőben le kellett lecserélni. Kampl végül a csapattal repülhetett vissza Lipcsébe, de külön ültették a többiektől, és maszkban kellett utaznia.

Gulácsi Péter szezonbeli 12. meccsét hozta le kapott gól nélkül, ebben a mutatóban a Bayern München világbajnok kapusát, Manuel Neuert megelőzve ő a legjobb a Bundesligában. A Leipzig jövő szombaton a Borussia Dortmundot fogadja.

