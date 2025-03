Már az első pillanattól kezdve jeleztem, hogy Péter játszhat az új évben a selejtezőkön, és a többi meccsen is. Azt is mondta, hogy ha vészhelyzet adódik, még az októberi és a novemberi meccseken is rendelkezésünkre állt volna, így számomra egyáltalán nincs meglepetés ebben a kérdésben”