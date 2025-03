Szoboszlai Dominik kezdőként végigjátszotta a vasárnapi finálét, ám csapata, a Premier League-ben a véső siker küszöbén álló Liverpool meglehetősen tompán játszott, és a Newcastle elleni vereséggel egy héten belül a második kupakudarcát könyvelhette el, ugyanis kedden a paris Saint-Germainnal szemben maradt alul a tizenegyespárbajban, így búcsúzott a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőben. Eddie Howe csapata ugyanakkor története első sikerét aratta a Ligakupában, az 1955-ös FA-kupa diadal után pedig 70 év elteltével nyert ismét rangos trófeát.

Dan Burn mellett teljesen láthatatlan volt Mohamed Szalah a Ligakupa-döntőben

Fotó: NurPhoto via AFP

A vasárnapi döntő után a Liverpool szurkolói érthetően csalódottak voltak, és még azelőtt elindultak haza a Wembley stadionból, hogy a játékosok átvették volna az ezüstérmeket.

A Premeir League előző hónap legjobb játékosának megválasztott Mohamed Szalah a Newcastle ellen gyakorlatilag árnyéka volt csak önmagának, amit jól mutat, hogy

a szezonban már 32 gólnál járó egyiptomi támadónak egyetlen kapura lövése sem volt a meccsen, és helyzetbe sem tudta hozni a csapattársait. 2017 óta, vagyis mióta Szalah a Liverpoolt erősíti, most először fordult elő, hogy nem tudott helyzetbe kerülni egy meccs során.

Szalah alighanem pályafutása eddigi legrosszabb meccsét játszotta a Liverpoolban

Fotó: AFP or licensors

A Manchester United legendája, a jelenleg a Sky Sports szakértőjeként dolgozó Gary Neville bevallotta, meglepte Szalah teljesítménye.

Soha nem láttam még Mohamed Szalah-t ilyen szürkének, mint ezen a meccsen. 25 perccel a vége előtt három labdaérintésnél tartott"

- mondta az egykori angol válogatott jobbhátvéd.

Szalah összesen 23-szor ért labdába a 90 perc alatt, de szinte minden mutatóban csapata leggyengébb játékosa volt. Ráadásul zsinórban második meccsén nem talált be – igaz, a PSG elleni büntetőpárbajban csak ő tudott gólt szerezni. Bár a 32 éves támadó pályafutása egyik, hanem a legjobb szezonját futja idén, hiszen minden sorozatot figyelembe véve 43 meccsen 32 gólt lőtt eddig és kiosztott emellett 22 gólpasszt is. Ennek ellenére a szurkolók nem kímélték a meccs után, és amiatt is a kritikák kereszttüzébe került, hogy 2019 óta nem szerzett gólt kupadöntőben.

"Dan Burnnek több akciógólja van döntőben, mint Mohamed Szalah-nak" – írta az egyik szurkoló.

– írta az egyik szurkoló. "Újabb fontos meccs, és Szalah nem csinált semmit" – fakadt ki egy másik.

– fakadt ki egy másik. "Az elmúlt hét megmutatta, hogy Mohamed Szalah miért nincs sose ott az aranylabda véső esélyesei között, és miért nem tud bekerülni minden idők legjobbjai közé. Egyszerűen nem elég jó" – fogalmazott meg éles kritikák egy csalódott szurkoló.

– fogalmazott meg éles kritikák egy csalódott szurkoló. "Hamarosan komolyan el kellene beszélgetni Mohamed Szalah-ról. Napok óta ezt a szellemjelmezt viseli" – írta egy másik hozzászóló.

A Liverpool így már csak a bajnokságban szerezhet idén trófeát, ott azonban minden esélye megvan rá, ugyanis 12 ponttal vezeti a tabellát az Arsenal előtt.