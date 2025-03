A Magyarország–Törökország Nemzetek Ligája-visszavágó elején a Real Madrid játékosa, Arda Güler csendre intette a magyar válogatott középpályását, Szoboszlai Dominikot. A törökök 20 éves sztárja már tavaly is hasonlóan tett, ezúttal pedig úgy indokolta a tettét, hogy elege volt a magyarok szabálytalanságaiból. Szoboszlai a közösségi médiában válaszolt egy 1088-as számmal, ezzel utalt arra, hogy Güler a klubjában ennyi játékpercet töltött a pályán a szezon során – ez a mutató a Liverpool magyar focistájánál 2887. Az Instagramon Szoboszlai 2,8 millió, míg Güler 13 millió követővel rendelkezik, a Real Madrid is népszerűbb a Liverpoolnál, és Törökország népessége is jóval nagyobb Magyarországénál – ezekkel is magyarázható, hogy az esetben inkább a török játékos mellett állt ki az internet népe.

Szoboszlai Dominik és Arda Güler vitájától hangos az internet

Fotó: Attila KISBENEDEK / AFP

Szoboszlai Dominikot szidják az Arda Gülernek küldött üzenete miatt

A Gülert megvédő és Szoboszlait (akár a saját közösségi oldalán is) megtámadó hozzászólások zöme azt az érvet hozza fel – már amelyik a durvábbnál durvább kritikák között érvet sorakoztat fel –, hogy a török játékos gólt lőtt, a legtöbb szaklapnál a meccs egyik legjobbja volt és a vendégek 6-1-es összesítéssel jutottak tovább, ilyen előzmények után pedig nem illő célozni a rivális játékhiányára.

Szintén kiemelik a kettejük közötti korkülönbséget, és azt, hogy Szoboszlai még nem volt olyan sikeres Güler korában. A már Bajnokok Ligája-győzelmet és spanyol bajnoki címet is szerző Arda Güler vasárnap 20 éves és 26 napos volt, és a mostani volt a 19. válogatottsága. Szoboszlai ugyanennyi idős korában az osztrák Salzburg játékosa volt, 12-szer viselte a címeres mezt, és „csak” Ausztriában ért el sikereket.

A szidalmazások egy másik részét azzal indokolják, hogy míg

Güler a jelenlegi szezonban 3 gólt és 5 gólpasszt jegyzett a Real Madridban, addig Szoboszlai majdnem háromszor annyi játékperc alatt 7 gólig és 6 gólpasszig jutott a Liverpool színeiben.

A cikkünk megjelenéséig Szoboszlai Dominik nem tett közzé új bejegyzést, amelyben a kritikákra válaszolna.