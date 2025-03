Ez sokkal emberibb megnyilvánulás volt, akár azt is el tudom képzelni, hogy ő maga írta ezt a kommentet és nem a stábja. Kicsit meglepő ez az egész, hogy milyen profin van kezelve minden, erre jön egy ennyire személyes megnyilvánulás. Ez is jól mutatja, mennyire frusztrált lehetett a történtek és a meccs miatt is. Az biztos, hogy a mai trendből, a profi háttérből ez kilóg, és éppen ezért emberi, pozitív is lehet, hogy ilyet látunk. A stábok mögött kicsit meglátjuk az embert, ilyen szempontból ez többet árul el Szoboszlai jelleméről, mint a korábbi több ezer fotó, amit posztoltak róla.”