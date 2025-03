A végetekig kiélezett párharcot hozott a Bajnokok Ligájában a Liverpool és a Paris Saint-Germain nyolcaddöntős párharca. Az első meccsen a PSG volt jobb Párizsban, mégis a Liverpool nyert, most pedig minden fordítva történt. A Liverpoolnál volt többet a labda, sok helyzete is volt az angoloknak, de a franciák nagyon jól kontráztak, főleg az első félidőben voltak veszélyesek, egy gyors akció végén Ousmane Dembélé pedig le is dolgozta a csapata hátrányát.

Szoboszlai Dominik csak a hálóból vehette ki a labdát, tizenegyest nem rúghatott

Fotó: Oli SCARFF / AFP

Szoboszlai Dominik nem lőhetett tizenegyest

Szoboszlai Dominikék mindent megtettek az egyenlítésért és a továbbjutásért, de nem tudták begyötörni a labdát Gianluigi Donnarumma kapujába, aki annyi bravúrt azért nem mutatott be, mint az első meccsen Alisson, de így is csapata egyik legjobbja volt.

A Liverpool Szoboszlai Dominik révén eljutott lesgólig, de volt két kapufa is, igaz, utólag kiderült, hogy azokat is lesállás előzte meg, valamint Szalah lövéseinél több esetben is a gólvonalról mentettek. Szoboszlai egyszer – talán valamennyire jogosan – tizenegyest is reklamált, de Kovács Istvánék hajthatatlanok voltak, ahogy a hosszabbítás második félidejében is, amikor Szalahot törölték arcon a tizenhatoson belül.

Ekkor Szoboszlai Dominik már nem volt a pályán.

Hiába volt megint a mezőny egyik legjobbja, hiába biztos tizenegyesrúgó, az utolsó 15 percre már nem mehetett vissza, láthatóan bosszúsan, de főleg szomorúan és csalódottan vette ezt tudomásul a kispadon.

Szoboszlai lecserélése utólag még érthetetlenebb, hiszen a helyére érkezett Harvey Elliott nem is rúgott tizenegyest – persze, lehet, hogy ő lett volna a negyedik vagy az ötödik rúgó, csak nem került rá sor, mert Darwin Nunez és Curtis Jones is hibázott – és a korábban beküldött Cody Gakpo pedig lépni sem tudott már az utolsó percekben, miközben ő sem lőtt büntetőt. Arne Slot utólag lehet másképp döntene és nem az önbizalomhiánnyal küszködő Nunezre és a csere szerepkörben szereplő játékosokra bízná a BL-negyeddöntőről döntő tizenegyespárbajt, miközben a magyar válogatott csapatkapitánya, az egyik legbiztosabb tizenegyesrúgó, akit Neymar sem tudott kizökkenteni, valamint a világbajnok Mac Allister a kispadon ücsörög.