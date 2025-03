Szoboszlai Dominik házassága és újdonsült felesége kapcsán összegyűjtöttünk minden elérhető információt, amelyeket ITT olvashatnak el. Most azzal foglalkozunk, vajon mennyit kereshet a Liverpool középpályása Angliában. Ehhez pedig egy, a futballisták bérét becslő oldalt, a Capology-t hívtuk segítségül.

Szoboszlai Dominik alapember lett a Liverpooban. Fotó: NurPhoto via AFP/Robert Szaniszlo/NurPhoto

Szoboszlai Dominik megbecsült játékos Liverpoolban

Először is kezdjük azzal, hogy a játékosok bérére, az Egyesült Királyság többi munkavállalójához hasonlóan, fizetésük után jövedelemadót és társadalombiztosítást kell fizetni (jövedelemadóként az úgynevezett PAYE-t (Pay As You Earn) fizetik). Az évi 125 000 font feletti összes kereset a legmagasabb, 45 százalékos kulccsal adózik, így minél többet keres valaki a szigetországban, annál többet kell az államnak befizetnie.

A Capology adatai szerint Szoboszlai Dominik heti bruttó fizetése mintegy 120 000 font, amiből az adók és egyéb kötelező befizetések után a kalkuláció alapján nagyjából 64 000 font marad hetente,

azaz 53 héttel számolva évi nettó 3 392 000 fontot kapunk, ami jelenlegi, 481,99 forintos árfolyammal számolva mintegy 1,63 milliárd forint éves keresetet jelent.

Erre még rájönnek a bónuszok is, amelyek különböző mutatók teljesülése esetén járnak, szóval ez az összeg még a két milliárd forintot is elérheti.