A magyar válogatott a Törökország elleni kettős vereséggel esett ki a Nemzetek Ligája élvonalából, így 2026 őszén a másodosztályt jelentő B divízióban szerepelnek majd Szoboszlai Dominikék. A középpályás klubja, a Liverpool egyik szurkolói oldala, a We Are Liverpool is megemlítette a mérkőzés után, hogy a törökök 6-1-es összesítéssel nyerték meg a párharcot, így a két együttes helyet cserél az NL A és B ligájában.

A liverpooli szurkolók is követték Szoboszlai Dominik és a magyar válogatott teljesítményét

Fotó: Mirkó István - Magyar Nemzet

A We Are Liverpool bejegyzése Szoboszlaiék eredményéről:

A Hungria de Szoboszlai perdeu por 3x0 pra Turquia, com 6x1 no agregado, nos play-offs da Nations League, sendo rebaixada pra Liga B da próxima edição. pic.twitter.com/VOVWT3ERwi — We Are Liverpool (@WeAreLivpool) March 23, 2025

A Liverpool játékosai közül Andrew Robertson (Skócia), Virgil van Dijk és Cody Gakpo (mindketten Hollandia) is a vesztes oldalon volt a válogatottja Nemzetek Ligája-párharcában; Konsztandínosz Cimíkasz (Görögország), Diogo Jota (Portugália), Ibrahima Konaté (Franciaország) és Caoimhín Kelleher (Írország) viszont továbbjutásnak örülhetett vasárnap este.

